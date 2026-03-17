かわいくてユニークな雑貨やおもちゃを展開する「アイアップ」から、TVアニメ「銀魂」グッズが登場。

うたたねしている「坂田銀時」たちを描いた、描き下ろしイラストを使用した缶バッジやアクリルスタンドなど全6種がラインナップされます☆

アイアップ TVアニメ「銀魂」うたたねシリーズ

発売日：2026年3月下旬より順次

種類：全5種類（銀時・土方・沖田・高杉・神威）

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア、全国の販売店

アイアップから、TVアニメ「銀魂」の新規描き下ろしイラストを使用した「うたたねシリーズ」が登場。

「メタル缶バッジ」や「グリッター缶バッジ」「アクリルスタンド」「アクリルキーホルダー」「3連アクリルキーホルダー」「ドミテリア・キーチェーン」がそれぞれ5種類ずつ展開されます。

登場するキャラクターは「坂田銀時」や「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」「神威」の5人。

それぞれの個性が光るポーズや表情にも注目です☆

メタル缶バッジ

価格：各880円（税込）

サイズ：約H56×W56×D3mm

販売店舗：アイアップ公式オンラインストア限定

アイアップ公式オンラインストア限定で販売されるメタル缶バッジ。

凹凸加工が施された、高級感あふれる仕様の缶バッジです。

グリッター缶バッジ

価格：各550円（税込）

サイズ：約H56×W56×D5mm

ラメが輝く、グリッター使用の缶バッジもラインナップ。

キャラクターのイメージに合わせた背景カラーもおしゃれです。

アクリルスタンド

価格：各1,650円（税込）

サイズ：

本体（銀時）約H65×W130×D3mm ※キャラクターによってサイズが異なります

台座（共通）約H53×W49×D3mm

キャラクターたちの全身アートを使用したアクリルスタンド。

台座にレイアウトされた名前ロゴもポイントです。

アクリルキーホルダー

価格：各880円（税込）

サイズ：約H55×W55×D3mm

和服や隊服をラフに着こなす「坂田銀時」たちを描いたアクリルキーホルダー。

ポップなタッチでデザインされた名前ロゴがアクセントになっています。

3連アクリルキーホルダー

価格：各1,320円（税込）

サイズ：

約H30×W70×D3mm

約H40×W40×D3mm

約H28×W23×D3mm

桜のモチーフやキャラクター、名前ロゴのチャームがセットになった3連アクリルキーホルダー。

バッグやカバンにつけて「土方十四郎」や「沖田総悟」たちと一緒にお出かけできます。

ドミテリア・キーチェーン

価格：各825円（税込）

サイズ：約H60×W30×D5mm

厚さ約5ミリのクリア感あるアクリルプレートを使用したドミテリア・キーチェーン。

片膝を上げてリラックスする「高杉晋助」や「神威」柄が展開されます。

「坂田銀時」や「土方十四郎」「沖田総悟」「高杉晋助」「神威」をデザインした缶バッジやアクリルスタンド。

アイアップのTVアニメ「銀魂」うたたねシリーズは、2026年3月下旬より順次販売開始です☆

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