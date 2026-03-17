オリックスの阿部翔太投手（33）が17日、京セラドーム大阪で行われた大阪市大正区アンバサダーの就任式に出席した。区が制定したアンバサダーとしては初めてとなる。

人口は約5万9000人の大正区は大阪市で最も人口が少ない区だが、阿部を含め現役プロ野球選手が3人、プロサッカー選手が2人、リーグワンにも2人の出身者がいるなどスポーツが盛んなことでも知られている。

阿部は自己最多の49試合に登板した23年から、自身の登板試合数に応じた寄付金を区に贈呈してきた。しかし24年は17試合、25年は16試合と登板数が減少。今季は腕の位置をサイド気味に下げたフォームで新境地を模索している。

これまでの寄付金で区内の4つの中学校の野球部にピッチングマシンが贈られることは内定済みだ。

「去年、一昨年と成績も悪かったので、もう少し寄付できたら良かったんですけど。より一層頑張って、結果を残して大正区に元気と勇気を与えたい。オフシーズンに子どもたちと笑顔で会えるよう頑張りたい」

新たなモチベーションも糧に、これからも右腕を振りまくる。