タレントのMEGUMI（44）がMCを務める16日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。自身が経営する会社や仕事上のもめごとの処理法について語った。

この日のゲストはお笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣。個人事務所で活動するMEGUMIは「チームMEGUMIは何人ぐらいで動いているんですか」と問われ、「うちの会社自体は3人ですよ。マネジャー、秘書みたいな感じと私を含めて3人」と回答。西野は「3人であれだけのことやっているんですか」と驚きを口にした。

MEGUMIは「そう。あとは全部外注」とし、「（ネットフリックスの）『ラヴ上等』チーム、（イベント）『JAPAN NIGHT』チーム、映画チームとかって。全部やっているけど、コアは3人。これは増やすつもりはなくて」と明言。「あんまり多くなればなるほどいろんな意見が混じってきて、ちょっと大変だろうなって思うから。ここはギュッとコアにして、あとはバッっていう感じ」と説明した。

会社でギクシャクすることはあるかと問われ、「会社っていうよりも、外注先。みんなこれのプロジェクトに一生懸命だから、“俺はこう思うんすよ”、“あの人はどうなんすか”っていうことになることに対して、“まあまあまあ、やってくれているしさ”ってやんなきゃいけないから、もう飲み会ばっかりよ」とぼやいてみせた。

西野から「キレる？怒ったりする？」と問われ「するよ。でも短い」と即答。西野の「怖そう。なんか」との想像にも「怖いよ」と平然と話し、「しかも私、その日に怒んないから。本当にこれ言うべきかなって思って、次の日に怒るから。もっと怖いよ」と続けた。

「嫌でしょう、嫌だなと思うよ」とも話し、「言うべきだなと思ったら、“ちょっといいかな”って」と実演して大笑い、西野は「怖っ！」と引きながら叫んだ。