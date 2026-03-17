「嵐」ラストツアー札幌でスタート 3日間で15万人が全国から集結 “花道消費”の経済効果は1000億円超！？
国民的アイドルグループ「嵐」のラストツアーが、札幌ドームでスタート。
3日間で15万人のファンが集結した。
全国から15万人のファンが集結
コンサート終了後のバス停には、長〜い行列が…。
カラオケボックスでは…。
静かに語らうグループに、写真を撮る2人組。こちらは、電気を消して就寝中。
嵐のライブに行った女性2人組：
（ホテルが）取れなかったので。
カラオケよかったよね。野宿じゃなくてよかった。
ホテルを予約できなかったファンが、カラオケ店で夜を明かしていた。
カラオケ運営会社 タカハシグループ・中村寿典さん：
今回24時間営業を実施して、（51室中）10件ほどコンサート帰りにご利用いただいたお客様はいらっしゃいますね。
全国から嵐ファンが集結したこの週末。
女性：
きょうは埼玉からと、私は静岡から。
男性：
東京から来ました。
男性：
滋賀県ですね。
女性：
台湾から。
羽田発ー新千歳行きの航空便をはじめ、交通機関はほぼ満席。街にも人があふれた。
エンタメ業界のシンクタンクは、その経済効果について…。
ぴあ総研・笹井裕子所長：
チケット代だとか、遠征の交通費、ホテル代、飲食、グッズ、配信だとか、地域への波及効果まで含めると、1000億円を超えるような社会現象だと思うんですよね。最後に嵐に対する感謝だとか、盛大に送り出す“花道消費”。
民泊で150室を管理する会社では…。
株式会社コハビホーム・三浦恵太代表：
去年の同週と比べると、約3倍の単価で販売することができています。
嵐特需の恩恵をばっちり受けていた!
さらに、こちらの札幌市内のカフェも、朝からほぼ満席。
メンバーカラーのクリームソーダなどをSNSに載せたところ、多くのファンが詰めかけたという。
「Emon's chouchou」・Emomiさん：
（売り上げは）いつもの3倍って感じですね。嵐さまさまで。ありがとうございます。
広島から来たという親子は…。
母親（40代）：
今から泣きそうなんですけど。もう、ちょっと好きすぎて…。泣きそう。
ライブ前からすでに感無量の様子…。
そして、1冊のノートを見せてくれた。ノートには、分刻みのスケジュールがびっしり。
その予算を聞いてみると…。
娘（20代）：
20〜30万くらいいってるんじゃない？ホテルと飛行機と…。 グッズで5万4000円いって。きのうは母が1万4000円ぐらい。
母親（40代）：
もう今回は…悔いなく。
ラストツアーを最高の思い出にするため、大奮発したという。
さらに、営業時間を午後4時から正午に前倒しした（定休日や時間外でも相談可能）という美容サロンでは…。
「Hair Make Studio JEWEL」佐藤勇気店長：
3日間で50〜60人（の予約）ですかね。20〜30%は（売り上げアップ）。
次々にファンが訪れ…。
嵐のファン（18）：
もうガッチガチにお願いしたいです。触角固めるときに一緒に前髪も固めてほしい。
18歳の女子高校生は、はるばる鳥取から来たといい…。
嵐のファン（18）：
ライブなんで、（嵐のメンバーが）前から正面で見たときに、かわいく見られるのがいいなと思って…。
この日のために、20万円をためて参戦したという。
さらに、こちらの女性も…。
嵐のファン：
まつげパーマもあてて。（ネイルも）全員のカラーを入れて。40万行ってるかもしれないです。
中には、こんなツワモノも…。
ファン歴20年・さおりさん（33）：
ここに着くまで11時間とか。 大宮まで新幹線で出て、大宮から新幹線で函館に行って、函館からレンタカーで来た。
群馬・高崎市から新幹線とレンタカーを使い、やって来たという、さおりさん。
ファン歴20年・さおりさん（33）：
人生の半分以上、嵐の音楽と共に生きてきたので…。 楽しむのはもちろんですけど、やっぱり悲しさもありますし。
公演前だというのに、早くも涙が…。
その後、ライブを堪能したさおりさんは…。
ファン歴20年・さおりさん（33）：
帰ってきてくれると信じていたので、「おかえり」と「ありがとう」を伝えられて、本当によかったです。
5月31日のツアー終了まで、日本中を巻き込む「嵐」旋風は続く！
（「Mr.サンデー」3月15日放送より）