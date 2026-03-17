くまだまさし、中高大一貫学校に通う娘が「専門学校に行きたい」と告白 親としての葛藤を吐露＆将来の“親子共演”を誓う
お笑い芸人・くまだまさし（52）が、17日までに自身のXを更新。中高大学一貫の学校に通う娘との、進学先についてのやり取りを明かした。
【写真】「専門学校に行きたい」中高大一貫高に通う娘を抱きしめるくまだまさし
くまだは、「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました」と、娘の“せいちゃん”から将来についての相談を受けたことを告白。中高大学一貫の学校に入学しただけに、本音では「大学に行けば良いじゃない」という思いもあったという。
しかし、最終的には「大学が良かったか？専門が良かったか？良い答えにするのはもう本人次第」と決断。演劇部で活動していた娘が選んだ道は、意外にも表舞台ではなく「舞台の裏方さん」の学校だった。これには「やはり血筋なんですかね〜」と感慨深げにつづっている。
「お笑いの舞台とかではないのみたいですが、いつの日か娘が手掛ける舞台で、僕が大爆笑を取ってやります」と、将来の“親子共演”を誓った。「チクショー大きくなりやがってー 娘の想いを尊重して僕は応援だけします。頑張れせいちゃん」と、照れ隠しのような言葉で愛娘の成長を喜び、全力で応援する姿勢を見せた。
コメント欄には「素敵すぎる」「素敵なパパ」「とってもいいお話」「娘さんに幸あれ」「良きパパだ」「 完璧な親子関係」「尊敬します」などの声が寄せられている。
【写真】「専門学校に行きたい」中高大一貫高に通う娘を抱きしめるくまだまさし
くまだは、「『大学に行かず専門学校に行きたい』と娘が言いました」と、娘の“せいちゃん”から将来についての相談を受けたことを告白。中高大学一貫の学校に入学しただけに、本音では「大学に行けば良いじゃない」という思いもあったという。
しかし、最終的には「大学が良かったか？専門が良かったか？良い答えにするのはもう本人次第」と決断。演劇部で活動していた娘が選んだ道は、意外にも表舞台ではなく「舞台の裏方さん」の学校だった。これには「やはり血筋なんですかね〜」と感慨深げにつづっている。
コメント欄には「素敵すぎる」「素敵なパパ」「とってもいいお話」「娘さんに幸あれ」「良きパパだ」「 完璧な親子関係」「尊敬します」などの声が寄せられている。