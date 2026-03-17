アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃など不安定な中東情勢を受け、高騰している原油価格。先行きの見えない状況が続く中、その影響は、さまざまな業種にも出はじめています。

【写真を見る】イラン情勢で原油高騰 クリーニング店にも影響「ガソリン代が来月以降２割くらい増える見込み」洗剤やハンガーなど石油由来の資材も【岡山】

（竹内大樹キャスター）

「私たちの生活に大きな影響を与えている原油価格の高騰。その余波はクリーニング業界など意外なところにも広がっています」



岡山市内を中心にクリーニング店を展開している岡山ランドリーです。先月（2月）のアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃の後、原油価格が高止まりしている影響がすでに出はじめていると話します。

（岡山ランドリー 佐々木信常務）

「（衣類の）集配で大体 月に（ガソリン代が）150万円くらい。それがおそらく来月以降の影響としては２割くらい（約30万円）増えることが見込まれています」

こちらも値上げが懸念…

また、工場では衣類の乾燥などの燃料として1日80万円分ほどの都市ガスを使用しているということですが、不安定な中東情勢が続けば、こちらも値上げが懸念されるといいます。さらに、影響はこんなものにまで・・・



（岡山ランドリー 佐々木信常務）

「こちらは使っている洗剤です。」

「Q．これにも影響が？」

「そうですね、やはり石油由来なので、値上がりの影響は大きく受けています」



ほかにも、ハンガーや衣類の包装材なども石油由来の資材です。



（岡山ランドリー 佐々木信常務）

「素材を変えたり厚さを薄くしたりという工夫はずっとしています。ただやっぱりこれ以上は厳しいかなというのが現状です」

岡山ランドリーでは、現在、クリーニング代の値上げは予定していませんが、今後の情勢次第では価格転嫁も考えなければならないといいます。



（岡山ランドリー 佐々木信常務）

「業務改善をしたり、工夫をしたりしてきたんですけれども、お客様への値上げのご提示というのも必要な局面になったかなと思っております」

原油価格の高止まりが与える各所への影響。先行きの見えない状況はいつまで続くのでしょうか。