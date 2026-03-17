「オープン戦、ロッテ４−２阪神」（１７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

阪神がロッテとのオープン戦で逆転負けを喫した。侍ジャパンとしてＷＢＣに出場した坂本、佐藤輝、森下の３選手は前日１６日に帰国し休息を取ることなくチームに合流。森下は「３番・ＤＨ」、佐藤輝は「４番・三塁」、坂本は「８番・捕手」でスタメン出場した。シーズン開幕まで１０日に迫った中、藤川監督はベストメンバーを組んだ。坂本は先発・才木と久々にバッテリーを組み、５回２安打１失点の好投を引き出した。

試合後、藤川監督はＷＢＣに出場した３選手に「止まる理由はない」と話したといい「チームが勝った負けたで止まる必要はない。素晴らしい選手になっている選手というのは、勝った負けたを全て糧にして、また普通に自分のパフォーマンスを引き上げるために日々努力する。これだけなんですよね」と帰国即出場の経緯を説明。また、開幕戦でぶつかる巨人の開幕投手がドラ１新人の竹丸に決まったことにも言及。「いつも言う通り相手は巨人というのは私自身も燃えますし、タイガースファンも燃えますし、また日本のプロ野球として３月２７日は思い切ってぶつかっていくと。ビジターを得意として乗り込んでいくという気持ちは変わらないですけど、相手の選手がどうこうというのは全くないですね。とにかく自分たちのチームを作り上げるというのはシーズン最後の日まで続くと思います」と話した。