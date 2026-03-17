プロボクシング前ＷＢＯアジアパシフィック（Ｐ）・スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王者・村田昴（２９）が１７日、自身のインスタグラムで、帝拳ジムから元世界３階級制覇王者の長谷川穂積さん（４５）が会長を務めるＫＯＢＥ長谷川ボクシングジムに移籍したと発表した。

村田は「この度、３月５日に帝拳ジムからＫＯＢＥ長谷川ボクシングジムへ移籍させていただきました。前回の敗戦を機にじっくり考え初心に返りたいと思い地元でトレーニングできる環境を作りたく、移籍の決断をさせていただきました」と表明した。

村田は今年２月、ＷＢＯアジアＰ王座３度目の防衛戦で、ガブリエル・サンティシマ（フィリピン）に０―３判定負け。王座から陥落し、２０２１年６月のプロデビュー以来の連勝が１０でストップした。村田はインスタで「帝拳ジムでは本田会長をはじめトレーナーの皆様、ボクサーの仲間や沢山の方にお世話になり、多くの出会いと貴重な経験をさせていただきました。心より感謝しています」と古巣に感謝の気持ちを示すとともに、「新たな環境で、これまで学んだことを活かし、さらに成長できるよう新たに頑張ります。これまで支えてくださっていた皆様本当にありがとうございました。これからもより一層努力いたしますので、応援よろしくお願いいたします」（いずれも原文ママ）と投稿した。

村田は１９９６年１０月１９日、和歌山・紀の川市生まれ。アマチュア時代に全日本選手権など４冠を獲得した。アマ戦績は６８勝１２敗。２０２１年６月にプロデビュー。ボクシングの“聖地”米国ラスベガスで２回ＴＫＯ勝ちで初陣を飾った。２４年１０月には山崎海斗（六島）に９回ＴＫＯ勝ちしてＷＢＯアジアＰ王座を獲得。２５年５月には元ＩＢＦ世界スーパーバンタム級王者・小国以戴（角海老宝石）に６回ＴＫＯ勝ちしてデビュー以来、１０戦１０勝１０ＫＯをマークしていた。

村田は１１歳になる年に長谷川さんが所属していた真正ジムでボクシングを始めており、長谷川さんは村田にとって「憧れのボクサー」。帝拳ジムのトレーナーで元世界２階級制覇王者の粟生隆寛さんも「頑張れよ」と炎の絵文字を付けてコメントするなど、かつてのジムメートらは、村田の新たな門出にエールを送っていた。