◆練習試合 智弁和歌山３―１九州国際大付（１７日・智弁和歌山高グラウンド）

昨秋の明治神宮大会で優勝し、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する九州国際大付が１７日、智弁和歌山と練習試合を行った。

大会前、最後の試合。背番号９の左腕・岩見輝晟（らいせ＝２年）が先発。５回を投げ、６安打３失点、４三振を奪った。初回に失策がらみで１点を失い、２回も失策をきっかけにピンチを招くが、２三振を奪う力投。５回には不運な当たりもあり、３安打を許して２点を失った。

岩見は「自分のピッチングができなくてチームを負けさせたのは、反省点かなと思います」と淡々。不運な当たりにも「バットに当てられるのが悪い。当てられない投球をしないと…。甘く入ったら打たれてしまう。この悔しさをバネにして、甲子園では自分のピッチングをしたい」と、厳しい表情で話した。

それでも元楽天、ヤクルトの楠城祐介監督（４２）は「岩見は昨年から比べてすごく良くなっているので楽しみです。制球が良くなって球が強くなった」と評価している。

センバツ出場が決まり、指揮官は楽天でチームメートだった智弁和歌山・中谷仁監督（４６）に練習試合を依頼。中谷監督も快諾し、ともにベストメンバーで臨んだ。楠城監督は「一番の収穫は自分に気合が入りました。『智弁』のユニホームを見て、（これから）甲子園に行くんだ、と締まった気持ちになりました」と感謝した。初戦は第４日・第１試合。神宮大会決勝で対戦した神戸国際大付と戦う。