青柳文太郎さん、死去 70歳 『徳川家康』『HERO』など出演 『秘密のケンミンSHOW極』ではケンミン刑事役
俳優の青柳文太郎さんが2月16日、死去した。虚血性心疾患のため。70歳だった。17日、所属する東京俳優生活協同組合が発表した。
【写真】さまざまな作品に出演…虚血性心疾患のため死去した青柳文太郎さん
俳協は公式サイトで、「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました」と発表。通夜、葬儀は親族の意向で、近親者のみで執り行った。
「長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とし、「親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。
青柳さんは1955年4月2日生まれ。福島県出身。NHK大河ドラマ『徳川家康』、TBS『渡る世間は鬼ばかり』、フジテレビ『HERO』に出演したほか、日本テレビ『秘密のケンミンSHOW極』でケンミン刑事を演じた。
【写真】さまざまな作品に出演…虚血性心疾患のため死去した青柳文太郎さん
俳協は公式サイトで、「令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました」と発表。通夜、葬儀は親族の意向で、近親者のみで執り行った。
「長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とし、「親族への取材および弔問はご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と呼び掛けている。
青柳さんは1955年4月2日生まれ。福島県出身。NHK大河ドラマ『徳川家康』、TBS『渡る世間は鬼ばかり』、フジテレビ『HERO』に出演したほか、日本テレビ『秘密のケンミンSHOW極』でケンミン刑事を演じた。