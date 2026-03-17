◇オープン戦 ロッテ4―2阪神（2026年3月17日 ZOZOマリン）

ロッテの先発・西野が5回を2安打2失点（自責1）と好投。開幕に向けて順調な仕上がりを見せた。初回先頭の近本にいきなり四球を与えたが、後続を断ち、2回は3者凡退。ポランコの右越えソロで先制した直後の3回に高寺に逆転2ランを被弾した。

35歳のベテラン右腕は「逆球が多くて、ストレートが、もう少し良ければよかったんですけど。他の変化球で何とかゲームはつくれた。投げるまでの調整の期間はかなり良い感じにきてたので、それがマウンドで、うまく出せてないっていうのが、ちょっと悔しい」と振り返り、「良い球ももちろんありましたけど。まだ精度を上げないといけないなと思います」と視線を先に向けた。

6回からは広池、ロング、鈴木、横山が無失点リレー。2―2の8回無死一、二塁から藤原の中前適時打で勝ち越して逆転勝ち。サブロー監督は「結構、抜け球多かったんですけど、5回2安打2失点。四球もいくつかありましたけど、まあまあ悪いなりにも粘れた」とベテランの投球を評価。「今日ピッチャーみんなに言えることだと思うんですけど、こうやってビハインドでも、粘ってくれると攻撃が良いリズムになる。ピッチャー陣にはこれを期待したい」とシーズンを見据えた。