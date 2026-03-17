国土交通省が１７日発表した２０２６年の公示地価（１月１日時点）は、住宅地や商業地などを含む全用途の全国平均が前年比で２・８％上昇し、５年連続で値上がりした。

上昇率は前年より０・１ポイント上がり、バブル期の１９９１年（１１・３％）以来、３５年ぶりの高さだった。東京圏や大阪圏など都市部を中心に住宅や店舗、ホテルなどの需要が堅調だった一方、名古屋圏と地方圏で上昇幅が縮小するなど勢いに差も見られた。

全国約２万５０００の調査継続地点のうち６８・３％で上昇した。用途別では、住宅地が２・１％上昇、商業地は４・３％上昇で、ともに５年連続で上昇した。上昇幅は、住宅地が前年から横ばい、商業地は前年（３・９％）から拡大した。

住宅地では、マンション需要が大きい東京圏や大阪圏の都市部で高い上昇率を記録し、交通の便が良い周辺地域にも地価上昇が波及している。北海道や長野県などのリゾート地でも、富裕層や外国人向けの別荘などの需要が増えている。

商業地では、東京圏や大阪圏などの主要都市で店舗やホテルの需要が堅調で、空室率が低下しているオフィスの用地も上昇が続く。訪日外国人客が増加した各地の観光地でも店舗やホテル向け需要が旺盛だった。

地域別では、東京、大阪、名古屋の三大都市圏の全用途平均は４・６％上昇し、上昇幅は前年（４・３％）から拡大した。上昇幅は、東京圏が５・７％（前年５・２％）、大阪圏が３・８％（同３・３％）で拡大したが、名古屋圏は２・３％（同２・８％）で縮小した。地方圏は１・２％上昇で、５年ぶりに前年（１・３％）より鈍化した。

全国の最高価格は、２０年連続で東京都中央区銀座４丁目の「山野楽器銀座本店」となり、１平方メートルあたり６７１０万円だった。