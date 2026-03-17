大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が2026年3月16日、初のグラビア写真集「 I myaku you. 」を4月13日に発売すると発表した。4月13日は、25年に万博が開幕した日だ。

しっぽをチラリのセクシーショットも

発表によると、「沖縄2泊3日撮影、全224ページ完全収録！」と本格的な撮影を行ったといい、「独占"袋とじ"カットも...！」もあるという。

表紙はレースのカーテン越しにこちらをのぞき見るミャクミャクのショットで、帯には「はじめてのバカンス。はじめての自分。」のコピーが踊る。タイトルの「I myaku you.」は、「みんなの脈(鼓動)をドキドキ・ワクワクさせたい」という意味を込めたものだという。

続く投稿では、先行カット8枚を公開。淡い日差しの中で寝転ぶミャクミャクや、ベッドに寝そべるミャクミャク、白い布団からくりっとした目玉のついたしっぽがのぞくセクシー（？）ショットも。

海辺でビーチタオルに寝そべったり、砂浜で物憂げに砂を蹴り上げたりと、万博でのはつらつとした印象とはひと味違う表情を見ることができる。

ファンの皆さんに一言！→「買って！」

写真集の発売を記念し、東京・大阪・名古屋の3都市で「お渡し会」の開催も決定。

発売決定に際してのインタビューでは、ミャクミャク自らグラビア撮影の思い出を明かしている。

「初グラビアの感想」については「とっても楽しかったよ！ これからも色々なことに挑戦していきたいな！」とさらなる意欲をのぞかせた。

見どころは「ぜんぶだよ」。撮影に向けては、「ぜんぶの目がぜんぶあいてられるように練習したよ」という。「ファンの皆さんに一言！」には「買って！」と率直に訴えている。

まさかの写真集発売に、「ギャグセンと商魂に関西イズムを感じておもろい」「I myaku you.がやかましすぎる」など、面白がる声が相次いだ。

「ミャ、ミャクミャクのグラビア！？」

グラビアを本業とするグラビアモデルやアイドルたちも驚きを隠せない様子だ。

アイドルグループ「JamsCollection」の水瀬さららさんは、「ミャ、ミャクミャクのグラビア！？」と驚きつつ「お渡し会も絶対いく」と宣言。「どんな気持ちでみたらいい楽しみ」とつづった。

グラビアアイドルとしても活動する旅系YouTuberの「いけちゃん」は、「私のラスト写真集より刷られるんだろうなぁ」とポツリ。

「最早グラビアってなんなんだよミャクミャク最初から服着てねぇのに」とツッコミを入れた。

グラビアモデルでタレントの八伏紗世さんは、「私のフォトブック ミャクミャクと同じシチュエーションの 表紙なんだけどwww」。レースのカーテンから顔を覗かせた26年2月に発売したフォトブック「たいむとりっぷ。」の表紙の構図が、ミャクミャクによる写真集の表紙とよく似ていたと明かした。