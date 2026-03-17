かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、肉…トッピング7種の限定商品登場　駅そば店が60周年キャンペーン

小田急レストランシステムが運営する「箱根そば」は、60周年記念キャンペーン第16弾として、数量限定商品「箱スペ60」を発売する。販売期間は2026年3月29日（日）〜31日（火）の3日間。

【画像】トッピング7種は豪華！「箱スペ60（冷）」はこちら

小田急線沿線を中心に展開している駅そばチェーン「箱根そば」。だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、人気のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げている。季節ごとのおすすめには、変わり種商品も用意している。

「箱スペ」の愛称で親しまれている「箱根そばスペシャル」は、2022年以降、箱根そばの日である「8月5日」のみ復活販売をしている食べ応えのある人気メニュー。かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、肉、きつね、温玉、とろろの7点をトッピングした特別な一杯となっている。箱根そば全店で販売する（箱根そば本陣は除く）。

「箱スペ60（そば・うどん）」を限定販売

〈商品概要〉

【商品名】

箱スペ60（そば・うどん）

※温・冷が選べる

【価格】

980円

【販売店舗】

箱根そば全店舗

※箱根そば本陣は除く

【販売期間】

2026年3月29日（日）〜3月31日（火）