◇プロ野球オープン戦 ロッテ 4-2 阪神(17日、ZOZOマリンスタジアム)

ロッテは8回に2点を奪い、阪神に逆転勝利。藤原恭大選手がオープン戦打率4割に迫るハイアベレージを記録しています。

2回にポランコ選手のホームランで先制。直後の3回は先発の西野勇士投手が郄寺望夢選手に2ランを浴び、逆転されますが、6回2アウト3塁から相手のバッテリーエラーで追いつきます。

2-2の8回はモレッタ投手を攻めて、ノーアウト1、2塁とすると、2番の藤原選手が打席へ。2球目、3球目とバントが失敗し、追い込まれます。4球目もバントの構えから低めのボールを見極めカウント2-2とすると、今度はヒッティングの構えからするどい打球で二遊間を破り、勝ち越しタイムリー。その後、満塁から上田希由翔選手の犠牲フライでさらに1点を追加し、4-2で阪神に逆転勝利となりました。

バントの失敗をバットで取り返した藤原選手は、この日3打数1安打1四球1盗塁の成績。8年目を迎える25歳がオープン戦12試合で38打数15安打の打率.395と好調を維持しています。