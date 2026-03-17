ちいかわとRobert P.Millerがコラボ♡春夏ヘビロテTシャツ誕生

人気キャラクターちいかわと、老舗ブランドRobert P.Millerのコラボレーションアイテムが登場♡さりげない刺繍デザインで大人でも取り入れやすく、毎日のコーデに自然と馴染むのが魅力です。着心地の良さにもこだわったアイテムは、春夏のワードローブにぴったり。お気に入りのキャラクターと一緒に、リラックスしたおしゃれを楽しめる注目の新作です。

さりげない刺繍がポイント

胸元には、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガの刺繍ワッペンをあしらった特別仕様。主張しすぎないデザインだからこそ、普段使いしやすく大人可愛い印象に仕上がっています。

それぞれのキャラクターをイメージしたカラー展開で、シンプルながらも遊び心のある一枚。コーデに取り入れるだけで、さりげなく個性をプラスできます♪

Maison de FLEUR×ポケピース初コレクション♡大人可愛い限定アイテム

着心地抜群の定番素材

Robert P.Millerのシグネチャーであるパネルリブ素材を採用し、肌にやさしくフィットする快適な着心地を実現。長時間着てもストレスフリーで、デイリー使いにぴったりです。

定番TシャツとビッグシルエットポケットTシャツの2タイプ展開で、好みに合わせて選べるのも嬉しいポイント。ユニセックス仕様で、ゆったりとした着こなしも楽しめます。

ラインナップ＆カラー

ちいかわ Tシャツ Robert P.Miller×Talking



価格：4,290円（税込）

FLAMINGO（ちいかわ）

BLUEBERRY（ハチワレ）

BANANA（うさぎ）

COFFEE（モモンガ）

ちいかわビッグシルエットポケットTシャツ Robert P.Miller×Talking



価格：5,500円（税込）

FLAMINGO（ちいかわ）

BLUEBERRY（ハチワレ）

BANANA（うさぎ）

COFFEE（モモンガ）

ちいかわたちのイラストが入ったオリジナルパッケージで届けられるのも魅力です。

発売日：2026年3月19日（木）12:00～

販売場所：Talking公式WEB SHOP／ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」／ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」／キデイランド各店

毎日着たくなる可愛さ♡

ちいかわとRobert P.MillerのコラボTシャツは、可愛さと着心地を両立した優秀アイテム。さりげないデザインだからこそ、日常コーデに取り入れやすく、この春夏のヘビロテ間違いなしです♡

お気に入りのキャラクターと一緒に、気分が上がる毎日を楽しんでみてください♪