乃木坂46森平麗心、からいスープで汗にじませる 「湿度」テーマに”潤い感”あふれるグラビア披露
アイドルグループ・乃木坂46の森平麗心が、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の6期生連載に登場する。
【写真】しっとりグラビアを披露した森平麗心
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場した森平は、“うるみ”という名前にちなみ、「湿度」をテーマにした潤い感あふれる撮影を行った。
雰囲気漂う古民家をロケーションに、やかんで湯を沸かしたり、からいスープを飲んで汗をにじませたりと、しっとりとした空気感に包まれたカットの数々をお届けする。
なお、表紙は同グループの筒井あやめが飾る。
【写真】しっとりグラビアを披露した森平麗心
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場した森平は、“うるみ”という名前にちなみ、「湿度」をテーマにした潤い感あふれる撮影を行った。
雰囲気漂う古民家をロケーションに、やかんで湯を沸かしたり、からいスープを飲んで汗をにじませたりと、しっとりとした空気感に包まれたカットの数々をお届けする。
なお、表紙は同グループの筒井あやめが飾る。