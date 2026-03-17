森平麗心＝「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

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　アイドルグループ・乃木坂46の森平麗心が、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の6期生連載に登場する。

【写真】しっとりグラビアを披露した森平麗心

　4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく6期生連載「グラビア向上委員会〜gravure a la mode〜」に登場した森平は、“うるみ”という名前にちなみ、「湿度」をテーマにした潤い感あふれる撮影を行った。

　雰囲気漂う古民家をロケーションに、やかんで湯を沸かしたり、からいスープを飲んで汗をにじませたりと、しっとりとした空気感に包まれたカットの数々をお届けする。

　なお、表紙は同グループの筒井あやめが飾る。