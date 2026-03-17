テレ朝・佐々木アナ、生放送中に「変なこと言ってすみません…」恐縮
テレビ朝日の佐々木亮太アナウンサー（45）が、17日放送の『大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金 第1部：前10：25〜正午／第2部：正午〜後1：00）に出演。生放送中に「変なこと言ってすみません…」と恐縮した。
【写真】涼しげな衣装で登場！テレ朝アナウンサーたち
番組は、中国の若者の間でアリをペットにするブームが起きていることを紹介。色付きの栄養液をえさにして体の色を変化させたり、巣箱を自作する人もいるとし、女王アリなどが高額取引されていることも触れた。
また、中国でアリの施設を運営する担当者に取材。アリを飼育する魅力について「高度に組織化されたアリたちが協力して働く様子を観察することに大きな喜び」「地下に広がる“小さな王国（巣）”への並々ならぬ好奇心が湧いてくる」などと解説した。また中国政府が、ヒアリなどの外来種が国内に持ち込まれることに警戒していることなども報告した。
ここで大下容子アナが「将来のファーブルみたいなこう…研究してという純粋な好奇心という人もいるのかもしれないですけど…ちょっとね、色を付けたりとかどうなのかなっていう…」とコメント。すると佐々木アナが、「たまたま去年の夏、オーストラリアでシロアリの蟻塚が名物になっている観光地に行きまして」と報告。「『シロアリを食べてみてください』って言われたら、パセリの味がしました」と振り返った。
クスリと少し笑いが起きたところで「すみません変なこと言って」と恐縮。「ただ、大切なタンパク源だったそうです、現地の方には。日本では迷惑なシロアリですけどね」と加えると、大下アナら共演者は笑っていた。
【写真】涼しげな衣装で登場！テレ朝アナウンサーたち
番組は、中国の若者の間でアリをペットにするブームが起きていることを紹介。色付きの栄養液をえさにして体の色を変化させたり、巣箱を自作する人もいるとし、女王アリなどが高額取引されていることも触れた。
ここで大下容子アナが「将来のファーブルみたいなこう…研究してという純粋な好奇心という人もいるのかもしれないですけど…ちょっとね、色を付けたりとかどうなのかなっていう…」とコメント。すると佐々木アナが、「たまたま去年の夏、オーストラリアでシロアリの蟻塚が名物になっている観光地に行きまして」と報告。「『シロアリを食べてみてください』って言われたら、パセリの味がしました」と振り返った。
クスリと少し笑いが起きたところで「すみません変なこと言って」と恐縮。「ただ、大切なタンパク源だったそうです、現地の方には。日本では迷惑なシロアリですけどね」と加えると、大下アナら共演者は笑っていた。