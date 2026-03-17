日本陸上連盟が17日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」（5月17日）に出場する日本代表選手29人を発表した。

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第1弾として発表されたのは男子100mで東京世界陸上代表の桐生祥秀（30、日本生命）、守祐陽（大東文化大）の2人に加えて、高校生の清水空跳（17、星稜高）もエントリー。

女子やり投の北口榛花（28、JAL）は予選敗退に終わった東京世界陸上の悔しさを同じMUFGスタジアムで晴らす。女子3000mには田中希実（26、New Balance）、女子100mハードルには田中佑美（27、富士通）、先日、結婚を発表した福部真子（30、日本建設工業）の2人がエントリーとなった。

◆セイコーゴールデングランプリ 第1弾エントリー

【男子100m】

桐生祥秀（日本生命）

守祐陽（大東文化大）

胗田大輝（東洋大）

清水空跳（星稜高）

【男子200m】

鵜澤飛羽（JAL）

飯塚翔太（ミズノ）

水久保漱至（宮崎県スポ協）

【男子400m】

佐藤風雅（ミズノ）

【男子1500m】

飯澤千翔（住友電工）

【男子110mH】

泉谷駿介（住友電工）

野本周成（愛媛競技力本部）

阿部竜希（順天堂大）

【男子400mH】

小川大輝（東洋大）

井之上駿太（富士通）

【男子走高跳】

赤松諒一（SEIBU PRINCE）

真野友博（クラフティア）

【男子走幅跳】

橋岡優輝（富士通）

【男子やり投】

粼山雄太（愛媛競技力本部）

ディーン元気（ミズノ）

長沼元（スズキ）

【女子400m】

松本奈菜子（東邦銀行）

【女子1500m】

木村友香（積水化学）

【女子3000m】

田中希実（New Balance）

【女子100mH】

田中佑美（富士通）

福部真子（日本建設工業）

【女子三段跳】

郄島真織子（クラフティア）

森本麻里子（オリコ）

【女子やり投】

北口榛花（JAL）

武本紗栄（オリコ）

上田百寧（ゼンリン）

