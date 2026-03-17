【マイアミ（米フロリダ州）＝読売取材団】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで準決勝が行われ、ベネズエラがイタリアに４―２で逆転勝ちし、初の決勝進出を決めた。

決勝は１７日（同１８日）に行われ、２大会ぶり２度目の優勝を目指す米国と対戦する。

ベネズエラ４―２イタリア

ベネズエラは１点を追う七回、アクーニャ、ガルシア、アラエスの３連続適時打で逆転。イタリアは三回以降に得点を奪えず、過去最高の４強で大会を終えた。

仲間との別れ惜しむ

初の４強入りを果たしたイタリアは、序盤にリードして逃げ切る形で米国やプエルトリコなどを破ってきた。この日は押し出し四球と内野ゴロによる２得点にとどまり、散発５安打で長打も出なかった。

無安打に終わった主将のパスクアンティノは「今夜はベネズエラの方が一枚上手だった。うつむく理由はない。このチームがもう一緒に活動できなくなることが悲しい」と仲間との別れを惜しんだ。（帯津智昭）

イタリア・セルベリ監督「最高で、素晴らしいチームだった。（今後の成長に向け）私たちは歩みを止めることなく、進み続ける」