「大好物ですううう」浜崎あゆみ、イケメン男性との密着ショットにファン歓喜！ 「妄想膨らむ…」
歌手の浜崎あゆみさんは3月17日、自身のInstagramを更新。男性との密着ショットを公開したところ、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】浜崎あゆみ＆イケメン男性の密着ショット
ファンからは「芸術的すぎる」「見た事ない浜崎あゆみ」「大好物ですううう」「妄想膨らむ…」「気になりすぎて手つかん！」などの声が。ほかにも「これ靴どうなってるの？」「足のところどうなってるんだこれー」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浜崎あゆみ＆イケメン男性の密着ショット
「気になりすぎて手つかん！」浜崎さんは「JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のビジュアルと思われる写真を投稿。目をつむった浜崎さんがイケメンな男性に抱きかかえられながら、剣を首元に当てられています。「貴方はわたしを傷付けられない」というメッセージも含め、意味深な雰囲気です。
両手を鎖につながれたビジュアルも公開14日にも「JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のビジュアルと思われる写真を投稿した浜崎さん。「誰が罪を決めた？ 誰が犠牲を選んだ？」とつづり、両手を鎖につながれた浜崎さんを公開しています。右肩のあたりにあるハートのタトゥーも気になるポイントです。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)