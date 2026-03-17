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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月17日は、形状記憶合金を使用した革新的なデザインで柔軟性が進化した、HUAWEI（ファーウェイ）の新作イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「FreeClip 2」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HUAWEI FreeClip 2 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 耳を塞がない 快適な装着感 イヤーカフ型 38時間再生 落下検知 左右自動認識 IP57防塵防滴 急速充電 iOS/Android対応 ブラック 24,800円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

HUAWEIの新作ワイヤレスイヤホン「FreeClip 2」が24,800円とお得。締めつけず離さない装着感が特長

2月20日に発売開始したばかりのHUAWEI（ファーウェイ）の新作ワイヤレスイヤホン「FreeClip 2」が9％オフ。

イヤーカフ型で「耳を塞がない」快適な装着感がポイント。1万件以上の人間の耳のデータを活用し、人間工学に基づいた形状を細かく調整。耳の曲線に自然にフィットするデザインを実現しました。

片耳はわずか5.1gと軽く、装着していることを忘れるほどの快適さを実現。充電ケースもコンパクトで持ち運んでもかさばりにくいのもGOODです。

激しい運動でも落ちにくい適度なホールド力で、通勤・通学といった日常使いからランニング、アウトドアまで幅広いシーンで活躍しますよ。

直感的に使えるスライド操作機能を搭載。うなずきや首振りで通話の応答・拒否が可能

音が出る球形部分「アコースティックボール」と耳の後ろでフィットする「コンフォートビーンズ」をつなぐ、「C-bridgeデザイン」が特長。

C-bridgeデザインには形状記憶合金をベースに、柔軟性が25％向上した液体シリコーン素材を使用。 2万5000回以上の折り曲げテストに合格した耐久性を備えており、長く使えます。

「コンフォートビーンズ」にスライド操作機能を搭載し、音量調整や曲送りなども自由自在。加速度センサーと独自のAIアルゴリズムにより、タッチコントロールも高精度に識別。直感的な操作性は音楽の没入感もさらにアップしますよ。

頭の動き（うなずく・首を振る）で着信を操作できるヘッドコントロール機能も使い勝手抜群。急な電話がきても慌てずに出ることが可能です。

最大38時間の連続再生ができるロングバッテリーを搭載。デュアル振動板ドライバーが力強く豊かなサウンドを奏でる

イヤホン単体で約9時間、充電ケースを併用すると最大約38時間の連続再生が可能。急速充電にも対応しているから、わずか10分の充電で約3時間も使用できます。

耳に装着した瞬間、イヤホンが左右を自動判別するので脱着時のストレスが激減。

デュアル振動板ドライバーを搭載し、迫力ある重低音を奏でます。逆音波システムを導入しており、音漏れしにくいのも魅力。環境に合わせて音量を自動調整する機能も秀逸です。

「HUAWEI Audio Connect」アプリからイコライザーで好みの音質への調整もOK。

IP57規格の防水・防じん性能を備えており、急な雨やワークアウト中の汗も気にせずに音楽を楽しめますよ。

HUAWEI FreeClip 2 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 耳を塞がない 快適な装着感 イヤーカフ型 38時間再生 落下検知 左右自動認識 IP57防塵防滴 急速充電 iOS/Android対応 ブラック 24,800円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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