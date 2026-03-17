ついに復帰間近か！ 21歳の若き日本代表が“今週中にチーム練習合流”へ、ドイツ古豪が公式報告
ボルシアMGでプレーする日本代表DFの高井幸大に、待望の復帰の兆しが見えてきた。クラブ公式サイトが３月17日、同選手の状況を伝えている。
高井の欧州挑戦は、序盤から試練の連続だった。昨夏に川崎フロンターレからトッテナムへ移籍するも、開幕前に足底腱膜を負傷。出遅れが響き、公式戦はベンチ入り１試合のみに終わり、ピッチに立つことなく１月の移籍市場でドイツの古豪ボルシアMGへレンタル加入となった。
新天地では徐々に出場機会を掴み、２月のフランクフルト戦、フライブルク戦で２試合連続の先発フル出場。安定したパフォーマンスで評価を高め、クラブが来季の残留を望んでいるとの報道も浮上していた。
しかしその後、筋肉系のトラブルにより直近３試合を欠場。再び離脱を余儀なくされていた。
それでも、クラブは今回の発表で「コウタ・タカイは今週中にチームトレーニングに復帰する可能性がある」と報告した。
度重なるケガに苦しみながらも、確かな手応えを掴みつつある21歳の若き日本代表DF。再びピッチに戻る日が、いよいよ近づいている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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高井の欧州挑戦は、序盤から試練の連続だった。昨夏に川崎フロンターレからトッテナムへ移籍するも、開幕前に足底腱膜を負傷。出遅れが響き、公式戦はベンチ入り１試合のみに終わり、ピッチに立つことなく１月の移籍市場でドイツの古豪ボルシアMGへレンタル加入となった。
しかしその後、筋肉系のトラブルにより直近３試合を欠場。再び離脱を余儀なくされていた。
それでも、クラブは今回の発表で「コウタ・タカイは今週中にチームトレーニングに復帰する可能性がある」と報告した。
度重なるケガに苦しみながらも、確かな手応えを掴みつつある21歳の若き日本代表DF。再びピッチに戻る日が、いよいよ近づいている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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