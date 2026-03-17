操舵室が大破した船。１７日午前、国交省の運輸安全委員会が転覆した船の状態などを調べました。

【写真を見る】【辺野古転覆】生徒ら２人死亡 同志社国際高校「安全配慮 抜けているところがあったか」波が大きくなりやすい状況 『波浪注意報』把握のうえ船長と引率教員の相談で出航と説明

事故があったのは、アメリカ軍普天間基地の移設工事が進む沖縄県名護市辺野古の沖合です。

１６日午前１０時すぎ、２隻の船「平和丸」と「不屈」が転覆。どちらも基地移設に反対する抗議船ですが、当時、船には修学旅行中、平和学習のため訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒１８人を含む２１人が乗船していました。

全員が海に投げ出され、高校２年生の女子生徒と「不屈」の船長金井創さん（７１）の２人が死亡したほか、１４人が骨折などのけがをしました。

船は２隻とも定員を超過しておらず、救命胴衣を着用していたとみられています。

１６日夜、会見を開いた船の運航団体は。

（ヘリ基地反対協議会 浦島悦子共同代表）「船長も大丈夫だということで出航の判断をしたと思うが、突然高波がきて最初の船（不屈）が転覆して、それを助けようとして次の船（平和丸）も高波に襲われて転覆したと聞いております」

事故当時、現場の海域では、約４メートルの風が吹いていて、波浪注意報も発表されていました。

海上保安本部は、事故原因について調査中としていますが、転覆した場所が波が大きくなりやすい状況にあり、船が大きな波にあおられて転覆したとみて調べています。

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）「ご本人さまの未来ある部分をこのような形で亡くされましたことに関しまして、悲しみの中、安らかにお眠りくださいと哀悼の意を表したいと思います」

事故を受けて同志社国際高校は１７日、会見を開きました。

当時波浪注意報が出ている中、出航したことについて…

（同志社国際高校 西田喜久夫校長）

「まず朝の時点で、教頭は波浪注意報が出ていることは確認していたようです。そのうえで最終的に乗るか乗らないか、出航するかどうかに関しては、現地で引率していた担当教員と金井船長で相談して決めることになっていました」



「（Ｑ安全担保の根拠は？）金井船長とのお話の中でということだと思います。（Ｑ（金井船長が）安全だと言ったから安全だと判断された？）そうでございます」

「実際にこういう形で事故が起っていることなので、何らかの安全配慮義務の抜け道というか抜けているところがあったのではないかと思っております」

今後、第三者委員会を立ち上げ、今回の事故について検証するとともに、管理体制の見直しなどを行うということです。