乃木坂46弓木奈於、”彼女感”あふれる「ふつうで幸せな日曜日」 穏やかなグラビア公開
アイドルグループ・乃木坂46の弓木奈於が、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）の中面に登場する。
【写真】かわいすぎる！ボブめんの初グラビア
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。今回弓木は、「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を行った。お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿など、何気ない日常のひとときを切り取る。穏やかな空気感に包まれたグラビアとなっている。
なお、表紙は同グループの筒井あやめが飾る。6期生連載には森平麗心が登場する。
【写真】かわいすぎる！ボブめんの初グラビア
4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」をリリースする乃木坂46。今回弓木は、「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を行った。お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿など、何気ない日常のひとときを切り取る。穏やかな空気感に包まれたグラビアとなっている。
なお、表紙は同グループの筒井あやめが飾る。6期生連載には森平麗心が登場する。