第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が１７日、センバツ開幕前最後となる練習試合を大阪府内で行い、８回までの特別ルールで大商大堺（大阪）に１４―２で勝利した。

初回、２死一塁からの中前安打で、一塁走者で主将の小野舜友内野手（３年）が相手野手の動きを見て一気に生還して先制。その後、３回に３点、５回に２点など着実に加点し、７回には打者一巡の猛攻で一挙６得点。１７安打で１４得点を奪った。

２０日に迫った初戦へ向けて、開幕前最後の実戦を充実した内容で終了。小野は、「打順も１〜４まで固定されてきた中で、やっと考えていた攻撃ができたんじゃないかなと思う。細かいところをしっかりと整理し、ミスをなくしていきながらやっていけば、自信を持って戦っていけるんじゃないかなと思います」とうなずいた。

６日には組み合わせ抽選会が行われ、初戦の相手は２３年夏、２４年夏に甲子園４強の神村学園（鹿児島）に決定。甲子園Ｖ経験校の智弁学園（奈良）、東洋大姫路（兵庫）、花咲徳栄（埼玉）に加え、昨秋の明治神宮大会４強の花巻東（岩手）と強敵ぞろいのブロックを勝ち抜き、偉業に挑む。