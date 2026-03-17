◆オープン戦 ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯ）

阪神・藤川球児監督が、前日１６日に帰国したＷＢＣ出場組を即スタメンで起用した理由を説明した。

「止まっているような場面ではない。ＷＢＣという大きな大会かもしれないですけど、ある意味でいうと、そこからすぐにスタートさせなければ止まってしまう、と。成長も止まるので。彼らは最初から普通に出られる準備がありましたので」

森下が「３番・ＤＨ」、佐藤が「４番・三塁」、坂本が「８番・捕手」で先発出場。いずれも快音は響かなかったが、ベネズエラに敗れた準々決勝から２日後、阪神に欠かせない主力として再スタートを切った。

指揮官は「止まる理由はない。いつも言いますけど、チームが勝った、負けたでアスリートが止まる必要はない。常に磨き続けて、現役の間はやり続けるという部分で、素晴らしい選手というのは、勝った、負けたを全て糧にして、また普通に自分のパフォーマンスを引き上げるために日々、努力する。これだけなんですよ。単純なことですから。企業に勤めているわけではないですから。企業に勤めて何日間かの休みをいただくという形とは、少し違いがある。アメリカで僕も何年かプレーしましたけど、そこの違いがある。そのたくましさがある選手たちが今、世界の代表で戦っているから強く感じるという部分があるので、彼らに強くなってもらいたいな、と。たった２年目の指導者ですけど、思います」と続けた。