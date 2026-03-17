2児の母・木下優樹菜、3人分の手作りタコライス弁当公開「ボリューム満点」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】元タレントの木下優樹菜が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、注目を集めている。
【写真】芸人の30代元妻「食欲そそられる見た目」彩りよく盛り付けられたタコライス弁当
木下は「タコライスってやつですね サルサHOT」とコメントを添え、手作り弁当の写真を投稿。ひき肉やレタス、チーズ、目玉焼きなどが彩りよく盛り付けられたタコライスの弁当が3人分並んだ写真を公開している。
この投稿には「美味しそう」「食欲そそられる見た目してる」「おしゃれなお弁当」「真似したい」「ボリューム満点」などの反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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【写真】芸人の30代元妻「食欲そそられる見た目」彩りよく盛り付けられたタコライス弁当
◆木下優樹菜、3人分の手作り弁当公開
木下は「タコライスってやつですね サルサHOT」とコメントを添え、手作り弁当の写真を投稿。ひき肉やレタス、チーズ、目玉焼きなどが彩りよく盛り付けられたタコライスの弁当が3人分並んだ写真を公開している。
◆木下優樹菜の投稿に反響
この投稿には「美味しそう」「食欲そそられる見た目してる」「おしゃれなお弁当」「真似したい」「ボリューム満点」などの反響が寄せられている。
木下は、お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てをしている。（modelpress編集部）
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