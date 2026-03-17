上野樹里、オン眉ハイトーンショートで印象ガラリ「新鮮で可愛すぎる」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の上野樹里が3月17日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。ハイトーンのショートヘア姿を公開し、注目を集めている。
【写真】39歳月9女優「新鮮で可愛すぎる」衝撃のオン眉ビジュ変ショット
上野は、台湾の街並みやグルメ、電車などで撮影した写真や動画を複数枚続けて更新。現地の店舗前でのセルフィーでは、以前の落ち着いた髪色から爽やかなハイトーンのショートヘアになった姿が写っており、白シャツのナチュラルな装いで、シンプルながらも印象をガラリと変えた自然体な表情を公開している。
この投稿には「雰囲気素敵」「新鮮で可愛すぎる」「髪色似合ってる」「おしゃれすぎる」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳月9女優「新鮮で可愛すぎる」衝撃のオン眉ビジュ変ショット
◆上野樹里、台湾でのオン眉ハイトーンショート姿公開
上野は、台湾の街並みやグルメ、電車などで撮影した写真や動画を複数枚続けて更新。現地の店舗前でのセルフィーでは、以前の落ち着いた髪色から爽やかなハイトーンのショートヘアになった姿が写っており、白シャツのナチュラルな装いで、シンプルながらも印象をガラリと変えた自然体な表情を公開している。
◆上野樹里の投稿に反響
この投稿には「雰囲気素敵」「新鮮で可愛すぎる」「髪色似合ってる」「おしゃれすぎる」「透明感がすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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