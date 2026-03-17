＝LOVE佐々木舞香、“プロ級”セルフネイルが話題 新曲衣装をイメージ「クオリティ高すぎる」「上手すぎてびっくり」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香が3月16日、自身のInstagramを更新。4月1日にリリースされるグループの20thシングル表題曲「劇薬中毒」をイメージしたセルフネイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳イコラブ人気メンバー「上手すぎてびっくり」“プロ級”セルフネイル
佐々木は「劇薬中毒 研究員衣装 Photo by 杏奈」「カラコン入れてるから 目がきゅるきゅる」と添え、メンバーの山本杏奈によって撮影された衣装姿の写真を複数枚投稿。赤い花びらを手にキラキラとした目でカメラを見つめる姿が収められている。
また「ネイルを衣装の雰囲気に合わせたんだけど、親指のリボンの線が太くなっちゃって…」「でも時間が経ったら可愛く思えてきた〜」と記し、白とグレーを基調としたセルフネイルも公開。ラメで縁取られた大きなリボンが丁寧に描かれており、美しい仕上がりとなっている。
この投稿は「クオリティ高すぎる」「プロ級」「センスが光ってる」「上手すぎてびっくり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】26歳イコラブ人気メンバー「上手すぎてびっくり」“プロ級”セルフネイル
◆佐々木舞香「衣装の雰囲気に合わせた」セルフネイル披露
佐々木は「劇薬中毒 研究員衣装 Photo by 杏奈」「カラコン入れてるから 目がきゅるきゅる」と添え、メンバーの山本杏奈によって撮影された衣装姿の写真を複数枚投稿。赤い花びらを手にキラキラとした目でカメラを見つめる姿が収められている。
◆佐々木舞香の投稿に「クオリティ高すぎる」と反響
この投稿は「クオリティ高すぎる」「プロ級」「センスが光ってる」「上手すぎてびっくり」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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