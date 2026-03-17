原作は話題のミステリー

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で、仲野太賀（33）が演じる主人公・小一郎と相思相愛の仲だった直を好演した白石聖（27）の大河明け第1作が決まった。7月から始まる日本テレビの夏ドラマ。山田涼介（32）とダブル主演する。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

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【写真】大胆すぎる…白い“生肌”あらわな「白石聖」

「豊臣兄弟！」によって一躍人気が高まった白石。山田とダブル主演すると聞くと、ラブストーリーを連想してしまいがちだが、実際には本格ミステリー。作品名は「一次元の挿し木」である。

作家の松下龍之介氏による同名原作小説は昨年の「第23回このミステリーがすごい！」で文庫グランプリを受賞した。ミステリーマニアの間では傑作との呼び声高い。

白石聖

原作はヒマラヤで200年前の人骨が見つかるところから始まる。この骨を大学で遺伝子学を研究する七瀬悠がDNA型鑑定したところ、4年前から失踪している自分の妹・紫陽のDNA型と完全に一致した。その後も謎めいた事件が相次ぐ。誰かの陰謀か。紫陽は生きているのか。

山田は悠、白石は紫陽にそれぞれ扮する。放送枠は日曜午後10時半。これまでに「真犯人フラグ」（2021年）や「ホットスポット」（2025年）を放送してきた。考察物の作品が目立つ放送枠である。

白石のデビューは2016年。直を演じたばかりなので、ミステリーとはイメージが結び付かないと思われる人がいるかも知れない。しかし、実際にはフジテレビのミステリードラマ「合理的にあり得ない 〜探偵・上水流涼子の解明〜」（2023年）で探偵助手役を経験済み。

同作品はコメディ色が濃かったものの、初主演作の同局「恐怖新聞」（2020年）はホラー色満載のミステリアスな作品だった。白石は1人暮らしの大学生役。なぜか夜中に頼みもしない「恐怖新聞」が配達される。そこに掲載されている陰惨な出来事が次々と現実になる。昭和のヒット漫画の映像化だった。

体を使える女優

約10年の女優生活で白石の演じてきた役柄は意外なくらい幅広い。コアな白石ファンが増える端緒となったNHK「だから私は推しました」（2019年）では地下アイドル・栗本ハナを演じた。準主演だった。さまざまな悩みを抱える主人公のOL・遠藤愛（桜井ユキ）に推されているという設定だった。この作品は高く評価されて、放送文化基金賞の優秀ドラマ賞を獲った。

賞より白石にとって大きかったのが体を使える女優であることが広く知らしめられたこと。物語後半のステージ上でのパフォーマンスは本物のアイドルに引けを取らない出来映えだった。

演技者の中には体を使うことがあまり得意ではない人もいる。運動神経の問題だから仕方がない。白石は体が使えるから、演技で躍動感が容易に出せる。

たとえば「豊臣兄弟！」第8回の前半。のちに豊臣秀長となる小一郎と直は祝言を目前に控えていた。小一郎は自分を嫌っている直の父親・坂井喜左衛門（大倉孝二）の名前を口にして、こう言う。

「いずれはそばに呼んで一緒に暮らせんかの」。これに直は表情を輝かせ、「いいの？」とつぶやく。「当たり前じゃ」という言葉が返ってくると、座っていたのに跳ね上がり、小一郎に飛びつく。その後は抱きしめたというより、羽交いじめだった。もちろん顔でも喜びを表した。体の使える女優でないと難しい演技だった。

直が喜左衛門と暮らせることが、どんなにうれしいかが伝わってきた。だが、直は喜左衛門に結婚の許しを得るため、故郷・中村に行った帰り、地元民同士の抗争に巻き込まれて殺されてしまう。見ず知らずの少女を庇ってのことだった。同じ第8回の後半だ。

前半での白石の喜びの表現が出色だったため、後半の悲劇性が高まった。勢い良く小一郎に飛びついてきた直が、ピクリともしない遺体になってしまったから、小一郎のセリフが悲哀に満ちた。「あー腹減った。直、握り飯つくってくれ」。小一郎の心痛が伝わってきた。

直が登場した理由

直は架空の人物。史実には出てこない。小一郎の実際の正室は武将の娘・慶（吉岡里帆）。3月29日放送の第12回から登場する。

脚本を書いている八津弘幸氏と制作陣はどうして直を登場させたのか。おそらく後に豊臣秀吉（池松壮亮）になる藤吉郎を主人公とせず、小一郎の物語にしたことと深く関係する。

兄弟でありながら藤吉郎は成長するとともに猜疑心の強い非情な人物になっていく。小一郎のことまで信用しなくなる。一方で小一郎は温厚な人柄のまま大人になり、ほかの武将たちから信頼される。それが史料による2人の人物像だ。

この物語でもそうなるはず。小一郎は名もなき少女のために死んだ直と暮らした日々をずっと胸に刻み、初心を忘れないのだろう。

ドラマとしての「豊臣兄弟！」の人気は高いまま。個人視聴率は6〜7％前後（世帯11〜12％前後）。仲野ら出演陣の好演もあるが、脚本が面白い。

これまでの豊臣家の物語とは一味違い、竹中半兵衛（菅田将暉）、蜂須賀正勝（高橋努）ら兄弟の仲間になる人物のクセが強い。なにより、仲間にするプロセスが愉快に描かれている。

まるでRPGのようだ。兄弟が相手に仲間になってもらうまでの交渉はやや手こずるが、仲間になってくれた途端、兄弟や織田信長（小栗旬）勢が強くなる。

同じ八津氏が脚本を書いたTBS「半沢直樹」（2013、20年）も主人公が味方を増やし、敵を次々と倒していった。ゲーム感覚の要素があるところが現代人と肌が合うのではないか。

川並衆の頭領・蜂須賀正勝は過去の豊臣家の物語でも個性的に描かれてきた。山賊みたいな正勝もいた。藤吉郎が一時、彼に仕えていた説もあるため、父親のような存在に描かれたこともある。

だが今回は野性味と男気に溢れ、それでいて純粋。魅力的だ。第7回、藤吉郎が協力を求めたが、見向きもしない。また、かつては正勝と義兄弟のような間柄だったものの、今は織田勢に加わった前野長康（渋谷謙人）が交渉役になると、激高する。それを見た藤吉郎が正勝へのゴマスリで前野を川に叩き落とすと、目を丸くして驚く。素直なのだ。

菅田が主演級以外で大河の仕事を引き受けたのは意外だった。今回の竹中半兵衛が興味深い人物だからだろう。仲間になるよう誘いに来た小一郎たちが死んでもおかしくない弓の仕掛けを家に設置したり、異様なまでに人物観察眼が鋭かったり。超頭脳派で武士にはまるで見えない。過去に存在しなかったタイプの半兵衛だ。

スピード感があり退屈させないところも現代人に好まれるのではないか。第1回の時代設定は永禄2（1559）年で、問題児・藤吉郎が故郷の中村に帰ってくるところが描かれたが、次回第11回は早くも同12（1569）年である。

信長が守ると宣言した室町幕府15代将軍・足利義昭（尾上右近）が殺されかけてしまう「本圀寺の変」が起こる。信長の怒りが大爆発するのは間違いない。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部