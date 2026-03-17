日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして参加したダルビッシュ有投手が日本時間17日、自身のSNSを更新。敗退したチームへの思いをつづりました。

ダルビッシュ投手は今回、自身のXの投稿にて「目指していた終わり方ではなかったですが監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、宮崎から約1か月間本当にお疲れさまでした」と書き出し、ねぎらいの言葉をつづります。

続けて「選手は凄いプレッシャー、難しいスケジュールの中、優勝を目指して日々調整、準備をしてくれていたのを間近で見ていた分、悔しい結果になったことに胸が痛みます。スタッフの方々も少しでも選手がいい状態になるよう一生懸命サポートしてくださっていました。井端監督、コーチの方々も前回優勝していて期待が高い分プレッシャーも大きい中引き受けてくださり、ご自身が現役時代とは全く価値観も感覚も違う選手のことを理解しようと努力し、共に一緒に戦ってくださったこと感謝しています。応援してくださったファンの皆様も球場、家、移動中等色々な場所から応援してくださり本当に感謝しています。たくさん侍Japanのグッズも買ってくださってありがとうございました。確実に選手達の力になってたと思います。自分もアドバイザーという難しい立場でしたが色々な経験をし、勉強になる事もたくさんありました。このような機会を頂いた井端監督、侍Japanの皆様、本当にありがとうございました」と心からの感謝の言葉を並べました。

そして最後には、悔しい気持ちを押し込め、「次の大会はさらにレベルアップして勝ちましょう」と前向きなメッセージも記しました。自身の成長も含め、日本の野球やチームへの強い思いがあふれた投稿となりました。