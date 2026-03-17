日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）が17日、放送された。気象予報士の蓬莱大介氏が出演し、今月27日をもって番組を卒業すると発表した。

番組の終盤、司会のフリーアナ宮根誠司が「ここで蓬莱さんから番組をご覧の皆さんにご報告」と話題を向けられると、蓬莱氏は「『ミヤネ屋』という番組が9月末で終了するんですけど、私、ちょっと一足早く、3月27日でこの番組を離れることとなりました」と話した。

宮根が「15年やってた？」と尋ねると、「2011年から。宮根さんとの打ち合わせなしの掛け合いの天気予報を15年させてもらいましたので」と回想。「いろんな気象災害も経験したので、それを生かして今後の次の番組に生かそうかなと思ってます」と意気込んだ。

蓬莱氏は読売テレビで今月30日にスタートする朝の新生情報番組「テッパン朝ライブじゅーっと！」に出演することが決まっており、宮根は「読売テレビが朝の番組を新しく始めるというので。そこで蓬莱さんと、司会は西山ディレクター（西山耕平アナ）がやるということで。力を入れるというか、引き抜きというか、裏切りというか」とジョーク。さらに「関西の裏番組の事情を見て、僕分析したんですけど。（新番組が）3カ月で終わるので、（ミヤネ屋に）6月末には戻ってきます」と宮根流のエールを送った。

蓬莱氏は「なんでやねん！ほんで（ミヤネ屋が）9月末で終わって？嫌ですよそんなの！勘弁してください！」と訴え、笑いとともに番組が終了した。