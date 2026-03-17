日体大の石川響太郎がB2奈良に特別指定選手として加入…将来を期待されるサウスポーシューター

3月17日、B2西地区のバンビシャス奈良は、日本体育大学4年生の石川響太郎が特別指定選手としてチームに加入することを発表した。

宮崎県出身の石川は180センチ81キロの左利きシューティングガード。地元の県立小林高校から日本体育大に進学すると、1年次から強豪チームの主力として活躍。2024年には三遠ネオフェニックスに練習生として参加し、2025年の世界大学バスケットボール選手権（WUBS）で行われた3ポイントコンテストで優勝するなど高いシュート力を誇る。Bリーグドラフト2026では指名されなかったものの、次世代を担う有望シューターの一人と言われている。

今回の発表に際し石川は、クラブ公式サイトを通じて次のようコメントを寄せた。



「このたび、バンビシャス奈良に加入することになりました、石川響太郎です。シーズン終盤にも関わらず、このような機会を与えてくださったチーム関係者の方々に、感謝申し上げます。シーズンも残り少ない中ですが、少しでもチームに貢献できるよう、精一杯がんばりますので、応援よろしくお願いいたします」

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