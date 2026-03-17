任天堂のSNS投稿にサッカーファン注目「京都のスポンサーが強すぎる」「う、うらやましい…」
任天堂直営オフィシャルストアの公式X(@N_Officialstore)が16日、京都サンガF.C.の「百年構想リーグオーセンティックユニフォーム 1st」を、同日から任天堂の直営オフィシャルストア「Nintendo KYOTO」で販売することを告知した。
任天堂は京都のトップスポンサー。今季のユニフォームは、同社のゲームキャラクターである「ピクミン」が特別にデザインされたものとなっている。
ユーザーからは「京都のスポンサーが強すぎる」「うおーー!!嬉しいぞ!」「これは凄すぎ!!海外のお客さんにめっちゃ売れそう」「お土産として買って帰る外国人もいそう」「う、うらやましい…」「これマジでずるすぎる クラブの露出凄いことになるでしょ」「京都サンガが世界に広まる!」といったコメントが送られた。
任天堂は京都のトップスポンサー。今季のユニフォームは、同社のゲームキャラクターである「ピクミン」が特別にデザインされたものとなっている。
[Nintendo KYOTO]#ピクミン がデザインされた京都サンガF.C.「百年構想リーグオーセンティックユニフォーム 1st」を本日より、#NintendoKYOTO でも販売します。 https://t.co/sWGuOPEbmF— Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO/FUKUOKA (@N_Officialstore) March 16, 2026