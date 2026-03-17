乃木坂46・川粼桜の1st写真集『エチュード』が4月14日に発売される。発売を目前に控え、写真集公式Xは連日、先行カットやカウントダウン動画を投下し、タイムラインを熱狂させている。その中から、オフショット動画「もしも川粼桜が彼女だったら」シリーズをピックアップ。さらに、撮影後に”私服”でパリを満喫している川粼とデート気分を味わえるオフショットを紹介。

【動画】川粼桜の彼女感が満載のオフショット動画「もしも川粼桜が彼女だったら」シリーズが大反響

■彼女感満載！」大反響の「もしも川粼桜が彼女だったら」シリーズ

3月6日に、新企画「もしも川粼桜が彼女だったら」シリーズがスタート。第1弾は、「さくたんとの甘くてシュワメロな時間をお過ごしください」。エプロン姿でキッチンに立つ川粼が、フライパンを持って「朝ごはん、私が作るの？ たまご焼きは甘いのと、しょっぱいの、どっちは？」と問いかけてくる、朝の光に包まれた動画だ。

第2弾は「朝の歯磨きはいつも一緒」。パジャマ姿で歯を磨いている川粼と鏡越しに目が合い、にっこりと微笑を交わし合う。言葉はなくとも、通じ合う体温を感じることができる。

第3弾では、川粼が寝癖を直してくれる「寝癖がついている日は笑ってくれるかも」。パジャマ姿で歯磨きをする、第2弾の続きのような内容だ

第4弾は「一緒にシャボン玉デートができちゃうかも」。暖かな日差しの中、白いモコモコのアウターを着た川粼が「ねぇねぇ、今からどっちが大きいシャボン玉作れるか競争しよ？ 負けないぞ！」とシャボン玉を作り、「桜の勝ち！」と喜ぶ姿を見せる。「じゃあ、肉まん奢ってよ！」とおねだりする姿も。

第5弾「デート中に肉まんを半分こしてくれるかも」は第4弾の続き。おねだりした肉まんを手に持って、「うわぁ、あったかい！」と満面の笑みを浮かべる川粼。「じゃあ、半分こしよ」と半分に割り「はい、特別だよ」と手渡す様子とその満面の笑みにノックアウトされるファンが続出。

第6弾は「おうちに遊びにきてくれるかも」と題され、三つ編みヘアの川粼が登場。ソファに座り読書にふける川粼が本を置き、「あ、こっち来て」と両手を広げる。その仕草一つで虜にされてしまう。

第7弾は「何気ない会話が宝物になるかも」。タオルを抱えた川粼が「今日は寒くて冷えちゃったから先にお風呂入ってくるね。いってきまーす！」と笑顔を見せる姿は、何気ない会話が何よりも尊い宝物であることを再認識させてくれる。

■フランスの街に溶け込むオフショット動画とニースでの貴重な自撮り動画

また、撮影中のオフショット動画でも”彼女感”を感じることができる。ノースリーブのワンピース

に身を包み、色鮮やかな花束を抱えてフランスの街を散策する姿。カフェのテラス席で静かに流れる時間を楽しむ姿や異国の街並みに溶け込む様子からは、ひと際眩い透明感を放っている。

さらに注目すべきは、ニースで撮影された貴重な自撮りオフショットだ。燃えるような赤いワンピースを纏った川粼が、柔らかな日差しを浴びながら画面越しに語りかけてくる姿が収められている。

■撮影終了後に私服でパリでデート

3月14日から15日にかけ、「さくたんとパリデート」と銘打たれたオフショットが立て続けに披露された。

「さくたんと、パリでデートしませんか？ 写真集の撮影が終わったので、私服に着替えてパリを楽しみます」とあまりにも贅沢な誘い文句と共に投下された16件から厳選して紐解く。

幕開けを飾ったのは、黒のトップスの上に白のワンピースをレイヤードした私服スタイル。“待ち合わせ”をしている雰囲気があらわされており、これからデートが始まるワクワク感を味わうことができる。

続いて、歴史ある建物の前での1枚。パリの街並みを眺めながら、デートを楽しんでいることが伝わる表情が印象的だ。

カフェでは、メニューを見てにっこり微笑む川粼の姿を捉えている。

そして、「いただきます」とマカロンを指先で摘んで食べようとしている様子も。

その他、飲み物が入ったグラスを持って乾杯している姿や大好きな靴に囲まれている一幕など、多彩な表情を披露しているので、「私服でパリでデート」シリーズの他の投稿もチェックしてみよう。