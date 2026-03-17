　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


61574.89　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61369.95　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61191.67　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59634.92　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58849.52　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
58268.17　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57899.90　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
56507.38　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
56164.87　　25日移動平均線
55370.05　　均衡表基準線(日足)
55370.05　　均衡表転換線(週足)
54961.45　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
54429.84　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54166.31　　6日移動平均線
54165.24　　13週移動平均線
54013.82　　均衡表転換線(日足)

53700.39　　★日経平均株価17日終値

53127.25　　75日移動平均線
53100.57　　均衡表雲上限(日足)
52694.82　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51845.04　　均衡表基準線(週足)
51823.10　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51654.73　　26週移動平均線
51636.43　　均衡表雲下限(日足)
50959.79　　ボリンジャー:-3σ(25日)
49480.95　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48348.00　　ボリンジャー:-1σ(26週)
47138.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47018.51　　200日移動平均線
45041.28　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41734.56　　ボリンジャー:-3σ(26週)
40587.19　　均衡表雲上限(週足)
38322.75　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　41.69(前日41.82)
ST.Slow(9日)　　42.27(前日42.52)

ST.Fast(13週)　 51.65(前日51.82)
ST.Slow(13週)　 67.98(前日68.04)

［2026年3月17日］

株探ニュース