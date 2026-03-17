

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





61574.89 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61369.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61191.67 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59634.92 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58849.52 ボリンジャー:＋2σ(13週)

58268.17 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57899.90 ボリンジャー:＋1σ(25日)

56507.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)

56164.87 25日移動平均線

55370.05 均衡表基準線(日足)

55370.05 均衡表転換線(週足)

54961.45 ボリンジャー:＋1σ(26週)

54429.84 ボリンジャー:-1σ(25日)

54166.31 6日移動平均線

54165.24 13週移動平均線

54013.82 均衡表転換線(日足)



53700.39 ★日経平均株価17日終値



53127.25 75日移動平均線

53100.57 均衡表雲上限(日足)

52694.82 ボリンジャー:-2σ(25日)

51845.04 均衡表基準線(週足)

51823.10 ボリンジャー:-1σ(13週)

51654.73 26週移動平均線

51636.43 均衡表雲下限(日足)

50959.79 ボリンジャー:-3σ(25日)

49480.95 ボリンジャー:-2σ(13週)

48348.00 ボリンジャー:-1σ(26週)

47138.81 ボリンジャー:-3σ(13週)

47018.51 200日移動平均線

45041.28 ボリンジャー:-2σ(26週)

41734.56 ボリンジャー:-3σ(26週)

40587.19 均衡表雲上限(週足)

38322.75 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 41.69(前日41.82)

ST.Slow(9日) 42.27(前日42.52)



ST.Fast(13週) 51.65(前日51.82)

ST.Slow(13週) 67.98(前日68.04)



［2026年3月17日］



株探ニュース

