3月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3007銘柄。東証終値比で上昇は1414銘柄、下落は1522銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが77銘柄、値下がりは144銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。

PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。





△PTS値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7831> ウイルコＨＤ 101 +10（ +11.0%）

2位 <5136> トリプラ 1535.8 +114.8（ +8.1%）

3位 <7075> ＱＬＳＨＤ 831 +62（ +8.1%）

4位 <7034> プロレド 470 +28（ +6.3%）

5位 <4075> ブレインズ 1930 +112（ +6.2%）

6位 <4882> ペルセウス 247 +13（ +5.6%）

7位 <184A> 学びエイド 455.2 +23.2（ +5.4%）

8位 <9743> 丹青社 1555 +79（ +5.4%）

9位 <3358> Ｔｒａｉｌ 123 +6（ +5.1%）

10位 <4880> セルソース 395 +19（ +5.1%）





▼PTS値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <8984> ハウスリート 105060 -25840（ -19.7%）

2位 <3491> ＧＡテクノ 1233 -288（ -18.9%）

3位 <1444> ニッソウ 2345 -441（ -15.8%）

4位 <9237> 笑美面 811 -103（ -11.3%）

5位 <3565> アセンテック 1128 -133（ -10.5%）

6位 <4592> サンバイオ 1810 -175（ -8.8%）

7位 <442A> クラシコ 1380 -120（ -8.0%）

8位 <4174> アピリッツ 596 -45（ -7.0%）

9位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）

10位 <460A> ＢＲＡＮＵ 850 -51（ -5.7%）





△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7733> オリンパス 1372.1 +24.1（ +1.8%）

2位 <6976> 太陽誘電 4237.1 +55.1（ +1.3%）

3位 <4385> メルカリ 3539 +39.0（ +1.1%）

4位 <6701> ＮＥＣ 4234.9 +34.9（ +0.8%）

5位 <7186> 横浜ＦＧ 1415 +11.5（ +0.8%）

6位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4543 +36（ +0.8%）

7位 <4519> 中外薬 9390 +72（ +0.8%）

8位 <4661> ＯＬＣ 2824.9 +18.9（ +0.7%）

9位 <6770> アルプスアル 2084.5 +13.0（ +0.6%）

10位 <1801> 大成建 17156.5 +96.5（ +0.6%）





▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング

コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）

1位 <7269> スズキ 1870 -64.5（ -3.3%）

2位 <7453> 良品計画 3615.8 -51.2（ -1.4%）

3位 <3099> 三越伊勢丹 2817.7 -37.3（ -1.3%）

4位 <5713> 住友鉱 9450.1 -116.9（ -1.2%）

5位 <5214> 日電硝 6213.8 -73.2（ -1.2%）

6位 <7731> ニコン 1900.1 -21.9（ -1.1%）

7位 <6841> 横河電 5398.4 -61.6（ -1.1%）

8位 <5714> ＤＯＷＡ 9507.8 -105.2（ -1.1%）

9位 <5332> ＴＯＴＯ 5706.4 -60.6（ -1.1%）

10位 <4208> ＵＢＥ 2500.8 -25.7（ -1.0%）







※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得



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