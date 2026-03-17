　3月17日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3007銘柄。東証終値比で上昇は1414銘柄、下落は1522銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが77銘柄、値下がりは144銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は70円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の17日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7831>　ウイルコＨＤ　　　　101　　 +10（ +11.0%）
2位 <5136>　トリプラ　　　　 1535.8　+114.8（　+8.1%）
3位 <7075>　ＱＬＳＨＤ　　　　　831　　 +62（　+8.1%）
4位 <7034>　プロレド　　　　　　470　　 +28（　+6.3%）
5位 <4075>　ブレインズ　　　　 1930　　+112（　+6.2%）
6位 <4882>　ペルセウス　　　　　247　　 +13（　+5.6%）
7位 <184A>　学びエイド　　　　455.2　 +23.2（　+5.4%）
8位 <9743>　丹青社　　　　　　 1555　　 +79（　+5.4%）
9位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　123　　　+6（　+5.1%）
10位 <4880>　セルソース　　　　　395　　 +19（　+5.1%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8984>　ハウスリート　　 105060　-25840（ -19.7%）
2位 <3491>　ＧＡテクノ　　　　 1233　　-288（ -18.9%）
3位 <1444>　ニッソウ　　　　　 2345　　-441（ -15.8%）
4位 <9237>　笑美面　　　　　　　811　　-103（ -11.3%）
5位 <3565>　アセンテック　　　 1128　　-133（ -10.5%）
6位 <4592>　サンバイオ　　　　 1810　　-175（　-8.8%）
7位 <442A>　クラシコ　　　　　 1380　　-120（　-8.0%）
8位 <4174>　アピリッツ　　　　　596　　 -45（　-7.0%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
10位 <460A>　ＢＲＡＮＵ　　　　　850　　 -51（　-5.7%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7733>　オリンパス　　　 1372.1　 +24.1（　+1.8%）
2位 <6976>　太陽誘電　　　　 4237.1　 +55.1（　+1.3%）
3位 <4385>　メルカリ　　　　　 3539　 +39.0（　+1.1%）
4位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　 4234.9　 +34.9（　+0.8%）
5位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1415　 +11.5（　+0.8%）
6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4543　　 +36（　+0.8%）
7位 <4519>　中外薬　　　　　　 9390　　 +72（　+0.8%）
8位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　 2824.9　 +18.9（　+0.7%）
9位 <6770>　アルプスアル　　 2084.5　 +13.0（　+0.6%）
10位 <1801>　大成建　　　　　17156.5　 +96.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7269>　スズキ　　　　　　 1870　 -64.5（　-3.3%）
2位 <7453>　良品計画　　　　 3615.8　 -51.2（　-1.4%）
3位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2817.7　 -37.3（　-1.3%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　 9450.1　-116.9（　-1.2%）
5位 <5214>　日電硝　　　　　 6213.8　 -73.2（　-1.2%）
6位 <7731>　ニコン　　　　　 1900.1　 -21.9（　-1.1%）
7位 <6841>　横河電　　　　　 5398.4　 -61.6（　-1.1%）
8位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9507.8　-105.2（　-1.1%）
9位 <5332>　ＴＯＴＯ　　　　 5706.4　 -60.6（　-1.1%）
10位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2500.8　 -25.7（　-1.0%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース