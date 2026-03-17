日本時間3月5日に開幕したWBC(ワールドベースボールクラシック)も残り一戦で世界一が決まります。

準決勝で散ったドミニカ共和国とイタリアも今大会で存在感を示しました。

ドミニカ共和国はフアン・ソト選手やブラディミール・ゲレーロJr.選手など強打者ひしめく打線で構成。準決勝のアメリカ戦で2回裏、ジュニア・カミネロ選手が自身3本目となるソロホームランを放ち、これが今大会チーム15本目のホームラン、2009年にメキシコ代表が記録した14本を17年ぶりに更新しました。

6選手が2本塁打以上を記録と一発で流れを変える場面が多く見られました。チーム打率.300、チーム打点51、チームOPSは1.025と唯一の1台といずれもトップの成績。それでも準決勝のアメリカ戦では互いの好守備に阻まれ得点は拮抗状態。1-2で敗れました。

チーム本塁打数が12本で2位につくイタリアも準決勝で敗退。1次ラウンドはアメリカ、メキシコと強豪ひしめくなか、アメリカを8-6で撃破。メキシコ戦ではビニー・パスカンティーノ選手が1試合3発と圧倒的な打撃を見せ、9-1と大勝しました。

今大会5戦全勝で勝ち進んだ準決勝のベネズエラ戦では6回までリードを奪っていましたが、7回にベネズエラ打線に一挙3得点と逆転され敗退となりました。

どのチームが勝ち上がってもおかしくないほど高いレベルで争われるWBC。決勝はアメリカとベネズエラが世界一をかけ日本時間18日に戦います。