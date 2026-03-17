「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１７日、エスコンフィールド）

ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・伊藤大海投手が、チームに合流した。

準々決勝のベネズエラ戦では決勝３ランを浴び、敗戦投手にもなった。メンタル面を含めて状態が懸念されていたが、「野球がしたい。野球の悔しさは野球でしか晴らせない」と気持ちをグラウンドにぶつけた。ＳＮＳでは誹謗中傷も浴びたことに「自分のことは自分でしか守れない。でも、こういう結果になった以上、誰かしらこういう立場になっていた。それが僕で良かったかなと思います」と気丈に語った。

日本ハムの温かいサポートも喜んだ。新庄監督とのやり取りについて「向こうでゲームが終わってからすぐにＤＭをくれましたし、さっきもいろいろお話することができました」と感謝。帰国して北海道に戻ったが、空港には吉村チーム統括本部長や木田ＧＭ代行、マネジャーらが出迎え「見てくれているのはすごく嬉しいというか安心感もありますし、チームのためにという気持ちが強くなりました。ファイターズに入ることができて本当に良かったと思いました」とうなずいた。

この日はオフの選択肢もあったが、グラウンドでナインらが作る円陣に拍手で迎えられると、一礼して笑顔。ウォーミングアップ、キャッチボールなどで調整した。