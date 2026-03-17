目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』新場面写真解禁 驚異的再現度ビジュアル＆激しいバトルシーン
Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』より、激しいバトルを予感させるアクションシーンカットなど、初公開カットを含む25点の場面写真が公開された。
【写真】目黒蓮、激しいバトルを予感させるアクションシーン
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
さらに、坂本の相棒・朝倉シンを高橋文哉、坂本がこよなく愛する妻・坂本葵を上戸彩が演じる。そのほか、横田真悠、戸塚純貴、塩野瑛久、渡邊圭祐、北村匠海、八木勇征、生見愛瑠、小手伸也、桜井日奈子、安西慎太郎、加藤浩次、津田健次郎という実力派俳優陣が集結した。メガホンをとるのは、コメディの鬼才・福田雄一。制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。
今回解禁されたのは、キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる＜ふくよかな坂本＞＜スマートな坂本＞を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。
さらに、坂本と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる＜ふくよかな坂本＞と笑顔の葵（上戸）と花（吉本実由）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常!? を切り取った1シーンなども公開された。
本作の世界観と魅力がつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。
【写真】目黒蓮、激しいバトルを予感させるアクションシーン
原作は、2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、全世界累計発行部数1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名の大ヒットコミック。
主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると、最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本という“一人二面性”の巧みな表現力で対極の坂本を演じ分ける。
今回解禁されたのは、キャスト陣とスタッフの手によって、驚異的な再現度で息を吹き込まれた、目黒演じる＜ふくよかな坂本＞＜スマートな坂本＞を始めとする、16人のキャラクターそれぞれの場面カット。
さらに、坂本と鹿島（塩野）、シン（高橋）と勢羽（渡邊）の2組による激しいアクションを予感させるバトルシーン、ポテトチップスを寝ころびながら食べる＜ふくよかな坂本＞と笑顔の葵（上戸）と花（吉本実由）の一家団らんの様子や、葵を前に坂本らが神妙な面持ちでベンチに正座をしている場面といった坂本ファミリーの日常!? を切り取った1シーンなども公開された。
本作の世界観と魅力がつまった厳選の場面写真で、坂本の愛する家族との平和な日常と、危険が常に隣り合わせの命懸けの日々が映し出されている。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、4月29日全国公開。