メ～テレ（名古屋テレビ）

岐阜市の「金華山」で16日、登山客が約50メートル転落し、死亡する事故がありました。別の登山客に道を譲ろうとして足を踏み外したとみられています。

山頂に「岐阜城」がそびえたつ岐阜市にある「金華山」。10の登山道が整備されいずれも1時間程度で山頂にたどりつけることから幅広い年代から人気を集めている山です。

そんな金華山で16日、死亡事故が起きました。

死亡したのは岐阜市の宮崎すぎ枝さん(76)。下山してきた別の登山客に道を譲ろうとして足を踏み外し、約50メートル滑落したとみられています。

事故が起きたのは金華山の南東に整備された「東坂ハイキングコース」です。

市によりますと、比較的緩やかなコースで、初心者やファミリー向けだといいます。

宮崎さんは事故当時、登山靴を履いて登山をしていたといいます。事故現場の道幅は約75センチ。足場は凹凸の多い岩場となっていて歩きにくいうえすぐ横は崖になっています。

中には、すれ違う際などに恐怖を感じたことがあると話す登山客も…

金華山では、今年5件の事故が発生していて市は16日の事故を受け、登山客に注意をうながす看板を新たに設置するということです。