■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞

▼2026年 ※野外15回記念特別開催

7月24日(金) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

7月25日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

7月26日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ

〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152

open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)

※雨天決行

▼出演者 ※50音順

打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The RAVENS、ROTTENGRAFFTY and more…

▼チケット ※全自由(各税込)

・1日券＝7月24日券／25日券／26日券：前売￥10,000／当日￥11,000

・2日間通し券＝金土券(24日-25日)／土日券(25日-26日)：￥19,000

・3日間通し券＝￥28,000

・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売

※入場整理番号なし ※小学生以下無料(要保護者同伴)

・駐車券：駐車場A1台￥3,500 駐車場B1台￥3,000

※駐車場A＝男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接) 駐車場B=男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接)

・簡易テントエリア券：調整中

・シャトルバス券：調整中

【一般発売】

入場券／駐車券：2026年4月25日10:00〜

【地元先行販売】

受付開始：2026年3月20日(金)〜

販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所

【イープラス最速先着先行】

受付期間：3/27(金)正午〜4/6(月)23:59

【ファミリーマート先着先行】

受付期間：4/7(火)正午〜4/22(水)23:59

主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会