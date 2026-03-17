＜男鹿フェス vol.15＞、第一弾発表にELLEGARDEN、Dragon Ash、ROTTENGRAFFTY、HEY-SMITHなど15組
野外フェス＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞が2026年7月24日、25日、26日の3日間、秋田県男鹿市船川港内特設ステージで開催される。野外開催15回目の記念回として3日間開催となる同フェスの第一弾出演アーティストが発表となった。
第一弾として発表されたのは、打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The RAVENS、ROTTENGRAFFTYといった15組。出演者は今後も追加発表される予定だ。
＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞のチケット地元先行販売は3月20日から。イープラス最速先着先行は3月27日正午から。
■＜OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL vol.15＞
▼2026年 ※野外15回記念特別開催
7月24日(金) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月25日(土) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
7月26日(日) 秋田県 男鹿市船川港内特設ステージ
〒010-0511 秋田県男鹿市船川港字外ヶ沢152
open9:00 / start10:00(予定) / 終演21:00(予定)
※雨天決行
▼出演者 ※50音順
打首獄門同好会、ELLEGARDEN、かりゆし58、G-FREAK FACTORY、SHANK、四星球、TOTALFAT、Dragon Ash、バックドロップシンデレラ、ハルカミライ、HEY-SMITH、ヤバイTシャツ屋さん、山嵐、The RAVENS、ROTTENGRAFFTY and more…
▼チケット ※全自由(各税込)
・1日券＝7月24日券／25日券／26日券：前売￥10,000／当日￥11,000
・2日間通し券＝金土券(24日-25日)／土日券(25日-26日)：￥19,000
・3日間通し券＝￥28,000
・特別割引チケット(高校生以下)：￥5,000 ※前売各1日券のみ／男鹿市内プレイガイドにて限定発売
※入場整理番号なし ※小学生以下無料(要保護者同伴)
・駐車券：駐車場A1台￥3,500 駐車場B1台￥3,000
※駐車場A＝男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接) 駐車場B=男鹿市船川港内(800台 / 会場隣接)
・簡易テントエリア券：調整中
・シャトルバス券：調整中
【一般発売】
入場券／駐車券：2026年4月25日10:00〜
【地元先行販売】
受付開始：2026年3月20日(金)〜
販売：男鹿市総合観光案内所／男鹿駅前観光案内所
【イープラス最速先着先行】
受付期間：3/27(金)正午〜4/6(月)23:59
【ファミリーマート先着先行】
受付期間：4/7(火)正午〜4/22(水)23:59
主催：OGA NAMAHAGE ROCK FESTIVAL 実行委員会
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