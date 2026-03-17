ことわざには "暑さ寒さも彼岸まで" とあります。太陽が赤道上空にある秋分の日と春分の日の前後が彼岸となりますが、この頃で冬の寒さや、夏の暑さも終わるという事です。ここ数年、この頃に夏の暑さは終わらなくなっていますが、冬の寒さは終わりそうです。

北陸地方今週末の3連休の天気は概ね晴れますが、20日(金)は寒気の影響で平地はにわか雨、山は冬に戻りますので注意が必要です。3連休が過ぎれば春本番となりそうです。

20日(金)は、寒気の影響を注意 後半は行楽日和

20日(金)は、上空に寒気が南下して雨、山では雪の降る所もありそうです。春山登山や春スキーに行かれる方は、冬用タイヤや冬の服装を準備されることをお勧めします。

21日(土)・22日(日)は、高気圧に覆われて、各地晴れ間が広がりそうです。朝晩は放射冷却の影響で気温がマイナスになる所もありそうですが、日中は春本番の暖かさになる見込みです。

冬日(最低気温がマイナス)も彼岸まで

きょうから23日(月)までがお彼岸となります。

お墓参りには、後半21日(土)以降がよさそうです。

3連休以降は、雨と晴れが繰り返す春の天気

お彼岸以降の天気は、晴れが続かない春の天気になりそうです。周期的に低気圧がやってきて晴れと雨が繰り返すでしょう。

雨でも気温は高め、北陸地方の桜も咲き始めそうです。

桜の開花予想(3月17日発表)は、

新潟市 4月 2日 上越市 4月1日

富山市 3月29日 高岡市 3月31日

金沢市 3月30日 輪島市 4月3日

福井市 3月28日

各地平年より 5日ほど早くなっています。