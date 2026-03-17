チャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念

RB大宮アルディージャは3月18日、世界最大規模のチャリティーランイベント「Wings for Life World Run 2026」の開催を記念し、「Wings for Life World Run 記念ユニフォーム」のデザインが決定したと発表した。

5月10日に開催される同イベントは、世界中から約31万人以上のランナーが参加し、参加費全額が脊髄損傷研究に寄付されるもの。記念ユニフォームは、イベントのイメージをベースに、レッドブル本社のプロダクト企画チームとの共同開発により誕生した。

着用対象となる試合は、明治安田J2・J3百年構想リーグのホームゲーム3試合。4月18日の磐田戦、4月29日の甲府戦、5月6日のいわき戦で選手たちが着用する。なお、いわき戦のGKは2ndデザインを着用する予定だ。

クラブは「メモリアルユニフォームを着用して、ピッチで戦う選手たちとともに熱く戦うことはもちろん、5月10日に世界中で行われるイベントに、RB大宮アルディージャの一員として参加しよう」と呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）