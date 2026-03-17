女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の本名を明かす場面があった。

この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。現在、熱海に移住し、夫と2人で暮らしているが、今後について話が及ぶ中、、ピン子は「人様に迷惑かけたくないね、やっぱり」と吐露。

そのうえで「奥さんに迷惑かけたくないでしょ？」とテリーに質問。テリーは「そうなんですよ。うちの奥さんは俺が亡くなったらとっとと老人ホーム入るって言ってる、家売って」と苦笑した。

これに、ピン子は「私、小夜（さよ）っていうの本名」と自身の本名に触れ、「主人に言われてるのは、うちの夫が死んだら、“小夜ちゃんお願いだから、1年はここのうちこのまんまにしててね”って」と苦笑。「絶対私が売って、1人でどっか勝手なこと（をするから）。だって、そんなに好きじゃないからさ、自然が。私はやっぱりネオンが好きだから」と笑った。

テリーは「下品な女だな。俺なんか、もう少し健康的だから、やっぱ星見たいなとかさ、月見たいなとかなる。海を見ながらね…」と話すと、「毎日見ててみな、飽きるから」とピン子。「（夫は）あんまり文句も言わないし。“言っても3倍返ってくると思うから言わないんだ”っていうし」と苦笑した。

泉の夫は消化器内科医の武本憲重氏。1989年に結婚。テレビ番組に出演したり、ドラマの医療監修を行ったことがある。