水谷豊×宇崎竜童、10年ぶり共演が実現 NHK BS『ふたりフェス』で貴重なトーク＆ライブ
エンターテインメントの世界で活躍するアーティストふたりが、一夜かぎりの共演をくりひろげるNHKの特集番組『ふたりフェス』に、水谷豊と宇崎竜童が登場する。NHK BSで3月29日、BSP 4Kで4月3日に放送される。
【写真】幸せいっぱいの笑顔！趣里、父・水谷豊と2ショット
かたや俳優であり映画監督、かたやミュージシャンでありソングライターという意外な顔合わせのふたりだが、出会いのきっかけは、阿木燿子＆宇崎のコンビで水谷のアルバム収録曲をまるごと1枚分書き下ろした1970年代後半にさかのぼる。それから50年近くの時を経て、歩んできた道のりを語り合う。
ふたりの共演は10年前のジョイントコンサートツアー以来となる。気のおけない関係ならではの和やかな雰囲気で番組は進行し、初対面当時の話題では、今だからこそ語ることができる互いの印象をぶつけ合う。また、それぞれの“出世作”と出会った70年代をふりかえると、作品の思い出とともに笑えるエピソードに花が咲く。
音楽コラボレーションでは、作曲家・宇崎の真骨頂ともいえる名曲の数々や、誰もが知るヒット曲を歌い、永遠の音楽少年であり続けるふたりならではの“相棒”ぶりを届ける。
ふたりあわせて153歳。ほかでは見ることができないスタジオライブに注目だ。ナレーションは水谷の妻である歌手・伊藤蘭が務める。
■水谷豊 コメント
7歳年上の竜童さん。いつも「7年後にあんなふうに年をとっていたいなぁ」と思っています。
前のツアー以来10年ぶりの共演でしたが、また一緒にコンサートをやりたくなりました！
■宇崎竜童 コメント
ひさしぶりの豊さんとのステージ、楽しかった!!ひさしぶりの再会でしたが、いつものように今回もハグしてくれて、エネルギーをたっぷりもらいました！
■放送予定
3月29日（日） 後6：45〜後7：29 ＜NHK BS＞
4月3日（金） 後7：30〜後8：14 ＜BSP 4K＞
【写真】幸せいっぱいの笑顔！趣里、父・水谷豊と2ショット
かたや俳優であり映画監督、かたやミュージシャンでありソングライターという意外な顔合わせのふたりだが、出会いのきっかけは、阿木燿子＆宇崎のコンビで水谷のアルバム収録曲をまるごと1枚分書き下ろした1970年代後半にさかのぼる。それから50年近くの時を経て、歩んできた道のりを語り合う。
音楽コラボレーションでは、作曲家・宇崎の真骨頂ともいえる名曲の数々や、誰もが知るヒット曲を歌い、永遠の音楽少年であり続けるふたりならではの“相棒”ぶりを届ける。
ふたりあわせて153歳。ほかでは見ることができないスタジオライブに注目だ。ナレーションは水谷の妻である歌手・伊藤蘭が務める。
■水谷豊 コメント
7歳年上の竜童さん。いつも「7年後にあんなふうに年をとっていたいなぁ」と思っています。
前のツアー以来10年ぶりの共演でしたが、また一緒にコンサートをやりたくなりました！
■宇崎竜童 コメント
ひさしぶりの豊さんとのステージ、楽しかった!!ひさしぶりの再会でしたが、いつものように今回もハグしてくれて、エネルギーをたっぷりもらいました！
■放送予定
3月29日（日） 後6：45〜後7：29 ＜NHK BS＞
4月3日（金） 後7：30〜後8：14 ＜BSP 4K＞