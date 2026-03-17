犬がいる部屋にカーペットは必要？使用するメリットとは

結論から言うと、犬を飼育するスペースにカーペットを敷くことは推奨されています。しかし、カーペットよりもフローリングの方が何かと都合がよさそうにも感じますよね。

迷う人は、犬がいる部屋にカーペットの必要があるのかどうかを、使用するメリットをチェックしながら考えてみましょう。

足腰への負担軽減

近年の住宅に多いフローリングは、犬にとって滑りやすい場所となります。畳の部屋も実は滑りやすく、犬は必要以上に足に力を入れて歩かなければなりません。

そのため、犬の足腰への負担を軽減させるには、カーペットを敷くのが相応しいとされています。滑りやすい床を毎日歩き続けると、股関節形成不全やパテラ（膝蓋骨脱臼）などを悪化させる原因になりやすいです。

転倒による骨折リスクを下げる

犬が滑りやすい床の上を走り回ると転倒しやすく、思わぬケガを負うことがあります。また、ソファーから飛び降りた際の着地失敗によって、骨折してしまう犬も少なくはありません。家の中でのケガやトラブルを減らすためにも、カーペットが活躍します。

足音を軽減させる

犬がフローリングの上を歩くと、「カチャカチャ」と爪が当たる音が響きやすいです。走り回る足音が響くばかりか、爪による引っ掻き傷がついてしまう可能性もあります。

集合住宅にお住まいの人は、近隣への迷惑に注意しなければなりません。近隣トラブルを避ける意味でも、カーペットを敷くことをおすすめします。

犬のためにカーペットを選ぶ際の注意点

犬の部屋にカーペットを敷く必要性を感じた人は、この機会にぜひ用意しましょう。ただし、適切なものを選ぶことが重要です。

以下では、犬のためにカーペットを選ぶ際の注意点をご紹介します。

毛足が爪に引っかかるタイプは避ける

犬にカーペットを選ぶ際には、毛足のタイプに注目しましょう。犬が安全に過ごせるものは、毛足の短い「カットパイル」などのタイプです。

毛足が長いふんわりとした「ループパイル」のカーペットは、犬の足の爪に引っかかりやすく、爪がはがれるなどの思わぬ危険が潜んでいます。人間用のものではなく、毛足の短い「犬用のカーペット」から選ぶのがおすすめです。

滑り止め機能付きを選ぶ

カーペットを敷く際には、ズレないようにしっかりと固定する必要があります。犬が滑って転ばないように、滑り止め機能の有無を確認しましょう。

省スペースに設置しやすいタイル状のものやラグマットなどはとくにズレやすいです。犬が思い切り走り回ってもズレないタイプを選ぶように、カーペットの裏面や機能も忘れずにチェックしてください。

適度なクッション性があるかどうか

犬の足腰への負担を考えて、クッション性にも注目しましょう。カーペットが柔らか過ぎても足が沈んでしまうため、普段犬が歩き回る場所はある程度の硬さを求めた方がよいですね。

ただし、ベッドやソファーの下など犬が頻繁に飛び降りる場所があれば、着地点に厚手のラグなどを敷いておくと安心です。

お手入れしやすい機能があるか

これから犬のためにカーペットを用意するなら、ぜひお手入れのしやすいものを選びましょう。撥水機能や洗える機能付きの犬用のカーペットはお手入れがしやすく、清潔に使用しやすいのでおすすめです。

汚れた場所だけ洗ったり交換できるタイル状のものもあるので、飼い主さんにとって便利なタイプを探してみましょう。抜け毛が気になる人は、犬の毛が目立ちにくいグレーやベージュなどを選んでみるのもひとつの方法です。

まとめ

犬がいる部屋には、やはりカーペットを敷いた方がさまざまなメリットが得られます。便利で機能的な犬用カーペットが多数販売されているので、ご自宅に合うタイプを探してみてください。

(獣医師監修：葛野宗)