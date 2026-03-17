「WBC最優秀男優賞は…」イタリア23歳の“演出”に大歓声 公式Xが賛辞を贈った頭脳的プレー【WBC】
イタリア23歳の頭脳的プレーにより併殺が完成した(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で5連勝の快進撃を演じてきたイタリアが現地時間3月16日、準決勝でベネズエラと対戦し、2−4で敗れた。
【動画】見事に併殺完成！イタリアの頭脳的プレーをチェック
初の決勝進出の夢は叶わなかったが、初回に頭脳的なプレーでファンを驚かせた。初回一死のベネズエラの攻撃で、2番のガルシアが三塁前へのバント安打で出塁する。
続くアラエスは中堅への飛球となり、イタリアの中堅手マーシーが捕球し、飛び出していた走者のガルシアは一塁へ戻るも間に合わずにアウトとなった。
このとき、23歳の遊撃手アントナッチが打球が上がった際にゴロに飛びつくかのような“フェイク”を見せたため、一塁走者のガルシアは二塁上で躊躇した。これにより、併殺が完成。スタンドをわかせた。
このプレーには、WBC公式Xも「サム・アントナッチがまたしても見事に相手を欺く動きを見せ、ダブルプレーを完成させた」と綴っている。
さらに、別の投稿では、1次ラウンドのメキシコ戦でも同様のプレーを披露したアントナッチの映像を2つ並べて「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）最優秀男優賞は…サム・アントナッチに贈られる！」と、伝えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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