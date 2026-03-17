「WBC最優秀男優賞は…」イタリア23歳の“演出”に大歓声　公式Xが賛辞を贈った頭脳的プレー【WBC】

イタリア23歳の頭脳的プレーにより併殺が完成した(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で5連勝の快進撃を演じてきたイタリアが現地時間3月16日、準決勝でベネズエラと対戦し、2−4で敗れた。

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初の決勝進出の夢は叶わなかったが、初回に頭脳的なプレーでファンを驚かせた。初回一死のベネズエラの攻撃で、2番のガルシアが三塁前へのバント安打で出塁する。

続くアラエスは中堅への飛球となり、イタリアの中堅手マーシーが捕球し、飛び出していた走者のガルシアは一塁へ戻るも間に合わずにアウトとなった。

このとき、23歳の遊撃手アントナッチが打球が上がった際にゴロに飛びつくかのような“フェイク”を見せたため、一塁走者のガルシアは二塁上で躊躇した。これにより、併殺が完成。スタンドをわかせた。