不安視されるロス五輪出場…8強敗退の侍ジャパンに海外警鐘「アジアの直接出場枠が1つしかない」前回プレミア12は台湾に敗戦【WBC】
大谷らメジャー組の不参加が予想されるプレミア12が次のターゲットになる(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は、2度目の連覇を目指した今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）をベスト8敗退という結果で終えた。1次ラウンドこそ4戦全勝で首位突破を果たすも、準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、初めて4強入りを逃す結果に。内容でも、投打両面でベネズエラに上回られるシーンが続くなど、得点差以上にチーム力や個々のスキルの差を突きつけられるゲームだったと言えるだろう。
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史上“最速”で大会を去ることとなり、WBC王座を失った侍ジャパン。そして早くも、日本球界に対して、さらなる危機を訴える海外メディアの報道も流れている。
スポーツサイト『MARCA』米国版では、今大会での日本の敗退を受け、2028年ロサンゼルス五輪出場も危ういと警鐘を鳴らす。同メディアは、「WBC創設以来、日本が準決勝に進めなかったのは今回が初めて」と強調し、「この敗北は歴史的であると同時に大きな驚きでもあり、ドジャースのスターであるショウヘイ・オオタニが世界王者になれなかったばかりか、次の大舞台に出場できないかもしれないという不安と不確実性をもたらした」などと説いている。
今大会も侍ジャパンの大黒柱となっていた大谷翔平はかねてより、メジャーリーガーの参加が有力視されているロス五輪への出場意思を示してきており、それらのコメントが各メディアで注目を集めていた。
6か国出場となるロス五輪の野球競技に日本が出場するための最短の道のりは、2027年開催のプレミア12で争われるアジア1枠の獲得。もし同大会でアジア2位以下になった場合は、2028年の世界最終予選に回ることになる。
プレミア12には韓国や台湾も参加国として名を連ね、日本は過去に優勝経験はあるものの、前回大会では決勝で台湾に敗れ2位に終わっている。『MARCA』はプレミア12での日本の五輪出場権獲得の可能性について、「アジアの直接出場枠が1つしかないため、日本はその大会で優勝しなければならない」と説く一方で、「現王者の台湾という強力なライバルがいるため、日本にとって争いは厳しいものとなる」などとも見通している。
各国が国内リーグ選手中心で臨むプレミア12で、2024年大会の台湾は極めて高いパフォーマンスを示した。日本は来年秋の大会で五輪切符を懸け、台湾や韓国とのし烈な争いを強いられることは確実。今回のWBCの結果から、どのように立て直しを図るのか。新たな目標に向かう、侍ジャパンの今後が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]